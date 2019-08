Asus a annoncé le lancement du ROG Strix XG438Q, un impressionnant moniteur de 43 pouces avec de belles caractéristiques pour les joueurs.

La marque ROG symbolise souvent des produits sans compromis, ce qui se ressent aussi sur le prix. C’est aussi le cas de ce nouvel écran de PC Asus ROG Strix XG438Q dont la sortie est prévue dans le commerce à la fin du mois d’août.

4K 120 Hz et HDR

Le moniteur intègre tout ce que l’on attend d’un écran haut de gamme en 2019 avec à la fois des caractéristiques pour les joueurs, comme le taux de rafraîchissement à 120 Hz et la certification AMD FreeSync 2 (et le design général de l’appareil), sans négliger la qualité de l’image. On a en effet une dalle VA certifiée DisplayHDR 600 avec une définition de 3840 x 2160 pixels (4K UHD) et un espace de couleurs couvrant 90% du spectre DCI-P3. La marque promet également d’avoir minimisé l’Input Lag, que ce soit avec un PC ou une console, grâce à la fonction Asus GameFast Input.

Attention, pour espérer jouer à des jeux 3D en 4K et à 120 images par seconde, il faudra s’équiper d’une carte graphique sacrément costaude.

Une télécommande et des haut-parleurs

Ne nous le cachons pas, avec une diagonale de 43 pouces, cet impressionnant écran commence à lorgner du côté des téléviseurs. Asus semble en être conscient puisque le Strix XG438Q est fourni avec une télécommande et intègre des haut-parleurs stéréo 10W.

L’écran propose aussi une connectique assez riche avec 3 ports HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.4, un port jack 3,5 mm, une entrée jack 3,5 mm et un HUB USB 3.0. Il est également compatible avec un montage VESA 100×100 mm. Le poids de l’écran est de 15,3 kg sans le pied, et 22,8 kg avec le pied.

Lancement à 1099 euros

Le ROG Strix XG438Q sera lancé à la fin du mois d’août à un tarif conseillé de 1099 euros. Il se place donc dans le très haut du panier des écrans PC pour joueurs.