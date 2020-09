Asus Zenbook S et Zenbook Flip S : écran OLED et la fin du jack sur PC portable

Asus dévoile ses nouveaux fleurons ultraportables, les ZenBook S et ZenBook Flip S. Nouveauté de l'année ? La prise jack 3,5 mm a disparu et la marque le justifie.

Dans le monde de la tech, l’année 2016 avait été marquée par le lancement de l’iPhone 7 pour la première fois sans la prise jack 3,5 mm universelle. C’est peut-être jusqu’à présent le port le plus utilisé dans nos appareils électroniques : du lecteur mp3 au smartphone en passant par les ordinateurs, les manettes de jeu et les consoles portables notamment. Avec la présentation des ZenBook S et ZenBook Flip S, Asus fait le pari de cette disparition sur PC portable. C’est l’un des premiers ordinateurs à notre connaissance à faire l’impasse aussi ouvertement sur la connectique audio universelle.

Asus ZenBook S : fleuron des ultraportables et écran pantone « 3,3 K »

Asus annonce d’abord le ZenBook S, qui représente l’état de l’art chez la marque des ultraportables. Ce nouveau modèle se veut destiné aux créateurs de contenu grâce à son écran de 13,9 pouces au format 3:2 avec une définition de 3300 x 2200 pixels avec une luminosité promise de 500 nits et une couverture à 100 % du spectre DCI-P3. La machine intègre également la dernière génération de processeur Intel Core i5 ou Intel Core i7 basée sur l’architecture Tiger Lake, avec la puce graphique Intel Xe Graphics.

Mais c’est du côté de la connectique que les débats seront animés donc. Le ZenBook S propose 2 ports ThunderBolt 4 (USB-C), un port USB 3.2 Gen 1 (Type-A), un port HDMI 1.4 et un lecteur de micro SD. On peut donc s’étonner de ne pas retrouver un port jack, alors que la marque a choisi d’intégrer un port HDMI classique. Interrogée sur le sujet, la marque nous a tout simplement expliqué avoir multiplié les enquêtes auprès de sa clientèle cible et avoir intégré les ports par ordre de priorité des clients interrogés. Le port USB Type-A, le format classique, était le grand vainqueur du sondage, ainsi que le port HDMI arrivé en deuxième position.

Pour ne pas brusquer ceux qui voudraient tout de même brancher un casque à leur machine, Asus offrira avec chaque ZenBook S un adaptateur USB-C vers jack 3,5 mm avec un DAC. La reconnaissance des visages se fait par une caméra infrarouge installée au-dessus de l’écran. Comme les autres PC en Intel Tiger Lake, on retrouve du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0 pour les connexions sans-fil.

La batterie de 67 Wh promet jusqu’à 12 heures d’autonomie, d’après Asus, et pourra se recharger avec le chargeur 65 W proposé par la marque, ou par n’importe quel chargeur compatible sur la plage 5 – 20V, soit la très grande majorité des chargeurs sur le marché, même s’ils ne sont pas certifiés Power Delivery.

Asus ZenBook Flip S : écran OLED 4K UHD au programme

Les PC convertibles n’ont plus autant le vent en poupe qu’à l’époque de Windows 8, mais Asus nous offre toujours une référence avec le nouveau ZenBook Flip S. Cette machine a la deuxième particularité d’utiliser un écran OLED 4K UHD de 13,3 pouces (100% DCI-P3 certifié Pantone, DisplayHDR 500 True Black), une technologie d’affichage qui est encore rare sur les PC portables. Concernant l’éventuel « burn-in » de l’écran (le marquage de l’écran par des éléments fixe comme la barre des taches), Asus nous promet que les nouvelles générations d’écrans OLED souffrent beaucoup moins de ce problème, car les pixels sont en réalité agités en permanence par l’écran, et les ingénieurs ont indiqué avoir travaillé le refroidissement de la dalle, toujours pour éviter le problème.

Asus propose aussi un écran LCD IPS Full HD plus classique, avec une consommation de 1 W qui permettra à la machine d’atteindre les 15 heures d’autonomie d’après Asus. Les dimensions de la machine sont de 211 x 305 mm pour 14 mm d’épaisseur à 1,2 kg.

Le ZenBook Flip S intègre une nouvelle fois la dernière génération de processeurs Intel, avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4X (4266 MHz) et de 256 Go à 1 To de SSD selon les configurations. La connectique est à peu près la même que sur le ZenBook S : 2 ports Thunderbolt 4 (USB-C), un port USB 3.2 Gen 1 (USB Type-A) et un port HDMI 1.4. Une nouvelle fois, le port jack passe à la trappe. Le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0 et une caméra infrarouge compatible Windows Hello complètent la fiche technique.

Disponibilité et prix

L’Asus ZenBook S et le ZenBook Flip S seront tous les deux commercialisés à partir de 1999 euros en France. La sortie est prévue pour la fin de l’année 2020, sans plus de précision.