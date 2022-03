Audi : son avenir dans l’électrique sera aussi du côté des citadines

Après Volkswagen, Seat et Skoda, c’est au tour d’Audi de travailler au développement de sa citadine électrique. Elle devrait arriver en 2026.

Si les voitures électriques étaient encore relativement confidentielles quelques années plus tôt, celles-ci connaissent actuellement un véritable boom. En cause, les réglementations qui ne cessent d’évoluer, incitant alors les constructeurs à développer leurs gammes de véhicules branchés, au risque de subir diverses sanctions financières. Une première étape, avant l’interdiction totale de la vente des véhicules thermiques en 2035 en Europe.

Mais cette évolution dans le paysage automobile a également un autre effet, plus inattendu : la renaissance des citadines. Un temps passées de mode, car trop peu rentables, ces dernières font désormais leur grand retour, embarquant des motorisations électriques tout à fait cohérentes avec leur mode d’utilisation, principalement urbain. Parmi elles, citons entre autres la Honda e, ainsi que la nouvelle génération de la Fiat 500.

Une citadine aux anneaux

Du côté des constructeurs allemands aussi, on travaille au développement de nouveau modèles branchés, et notamment chez Audi. En effet, la firme d’Ingolstadt a très largement étoffé sa gamme, avec les e-tron et e-tron Sportback, le Q4 e-tron ainsi que l’e-tron GT et sa version RS, cousine de la Porsche Taycan. D’autres segments seront bientôt investis par la firme, et notamment celui des breaks, avec la version du concept Audi Avant A6 e-tron.

Mais la marque aux anneaux ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’elle prévoit également de se lancer sur le segment des citadines, en lançant un modèle situé sous l’A1. Une information confirmée par Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’Audi à nos confrères d’Automobilwoche. « Nous allons électrifier tous les principaux segments d’ici 2027 […] Il s’agit notamment du segment A, où nous voyons clairement le besoin de véhicules électriques premium pour l’avenir ».

Cousine germanique

Pour l’instant, les informations sont encore rares au sujet de cette future citadine Audi, dont le nom n’a pas encore été révélé. Tout porte néanmoins à croire qu’elle reposera sur la nouvelle plateforme développée par le groupe Volkswagen, qui sera prête en 2026. Celle-ci devrait alors également équiper ses prochaines cousines techniques de chez Seat et Skoda, ainsi que la future Volkswagen ID.1.

La commercialisation de cette nouvelle venue dans la gamme Audi devrait sans aucun doute intervenir dans le courant de l’année 2026. Nous devrions rapidement en savoir plus, alors que la marque est actuellement en train de travailler à son développement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.