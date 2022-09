Audi TT : bientôt une version 100 % électrique, coupé ou cabriolet ?

Après les SUV et les berlines électriques, Audi pourrait s'attaquer aux modèles "plaisir" avec une sportive électrique coupé cabriolet qui s'inspire du TT.

Chez Audi comme chez beaucoup d’autres constructeurs, l’avenir est électrique. La stratégie du constructeur est simple : en 2026, Audi arrêtera de développer des moteurs thermiques, et en 2033, l’entreprise arrêtera purement et simplement de les commercialiser, anticipant ainsi de deux ans la réglementation européenne concernant les moteurs à combustion.

Dans la gamme actuelle, il y aura évidemment de gros changements à venir, notamment sur les modèles à faible volume, que l’on pourrait aussi qualifier de voiture plaisir.

Électrique, mais toujours plaisant à conduire

Du côté de l’électrique, ce rôle est endossé par la redoutable e-tron GT. Pour la partie thermique, c’est l’Audi R8 et son fabuleux V10 qui fait encore office, mais plus pour très longtemps. Juste en dessous, il y a aussi l’Audi TT, un modèle dont la troisième génération est sortie en 2014 et qui ne devrait pas être renouvelé. Du moins tel que nous le connaissons.

Selon Markus Duesmann, le patron de la firme aux anneaux, si le TT doit avoir une nouvelle génération, ce sera uniquement en électrique. Et il en va de même pour la R8. Pourtant, le dirigeant n’en oublie pas pour autant l’essentiel malgré le passage à l’électrique : le plaisir de conduire, le leitmotiv de cette gamme, même si ce modèle à vocation sportive ne sera pas forcément l’héritier direct du TT.

Une Audi sur base de Porsche ? Ou l’inverse

Reste à savoir sur quelle base reposera ce modèle à vocation sportive. Audi ne développera sûrement pas une plateforme et une motorisation spécifiquement pour ce modèle. La base sera certainement la plateforme PPE développée par Audi et Porsche, tandis que le ou les moteurs électriques devraient être piochés dans la banque d’organes du groupe Volkswagen.

Il ne serait d’ailleurs pas étonnant que cette future Audi sportive et électrique partage de nombreux éléments avec les prochaines générations de Porsche Cayman et Boxster présentées en 2025 et qui seront, elles aussi, électriques.

