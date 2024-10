Audi dévoile sa nouvelle voiture électrique : un SUV coupé à l’autonomie XXL qui se recharge très rapidement

Quelques mois après la version standard, Audi lève le voile sur son Q6 Sportback e-tron, qui se décline également en version S. Le SUV électrique rival de la Tesla Model Y possède de nombreux arguments, à commencer par son autonomie ainsi que sa recharge particulièrement rapide.

Crédit : Audi

Si le groupe Volkswagen traverse une période difficile, la firme fait pourtant partie des plus gros vendeurs de voitures électriques dans le monde. Et cela en partie grâce à Audi, qui possède une gamme déjà bien remplie.

Une variante Sportback plus dynamique

Le constructeur aux anneaux commercialise déjà plusieurs modèles 100 % électriques, avec entre autres l’e-tron GT, le Q4 e-tron ou encore le Q8 e-tron, que nous avions essayé et dont la commercialisation devrait prendre fin. Mais ce n’est pas tout, car Audi avait aussi révélé un peu plus tôt dans l’année son Q6 e-tron, que nous avions pu découvrir en studio. Et voilà que la firme aux anneaux vient cette fois-ci de présenter sa version Sportback. Cette dernière se distingue tout simplement par une silhouette de SUV coupé, avec un toit plus incliné.

Crédit : Audi

Cela se voit aussi au niveau de la lunette arrière qui profite du même traitement. Ce qui contribue à rendre la voiture plus dynamique visuellement, mais pas seulement. En effet, le communiqué du constructeur allemand précise également que le Cx (coefficient de traînée) est plus faible sur cette version, puisqu’il est affiché à 0,26. À titre de comparaison, il atteint les 0,28 sur la version standard, tandis que celui de la Tesla Model Y se limite à seulement 0,23. Le SUV coupé mesure 4,77 mètres de long pour 1,97 mètre de large et 1,67 mètre de haut, soit 3,7 centimètres de moins que le Q6 e-tron classique.

Sans grande surprise, le style de cette nouvelle variante se veut très proche de celle que l’on connaît déjà, puisque nous retrouvons la grande calandre Singleframe chère à Audi. Cette dernière se distingue de la gamme thermique par un dessin différent, puisqu’elle est entièrement fermée. Elle est complétée par des prises d’air qui peuvent être entourées au choix d’un masque couleur Argent Sénénite ou Noir Brillant. La signature lumineuse à LED se montre assez agressive, et la partie arrière se pare d’un large bandeau rétro-éclairé reliant les feux entre eux.

Crédit : Audi

Globalement, le style du SUV électrique se veut très dynamique, grâce notamment à la lunette qui arbore une discrète courbure vers le haut. Un petit détail que l’on retrouve sur tous les modèles Sportback du constructeur d’Ingolstadt, qu’ils soient thermiques ou électriques. Il faudra cependant patienter encore un peu avant d’en savoir plus sur certains éléments, comme les jantes qui seront proposées dans le catalogue de ce nouvel Audi Q6 Sportback e-tron.

Un poste de conduite sportif et technologique

À bord, la présentation de ce nouvel Audi Q6 e-tron Sportback est logiquement calquée sur celle de la version standard. De quoi facilement retrouver nos repères à bord de cette nouvelle version, qui fait sans conteste la part belle à la technologie. Et pour cause, on retrouve ici pas moins de trois grands écrans installés derrière le volant et sur la planche de bord. Le premier à gauche joue le rôle de combiné d’info-divertissement, affichant une diagonale de 11,9 pouces. Il est associé à un affichage tête haute en réalité augmenté optionnel projeté sur le pare-brise, ainsi qu’à un grand écran tactile.

Crédit : Audi

Celui-ci mesure 14,5 pouces et intègre le système d’info-divertissement MMI développé par le constructeur, qui fait appel à Android Automotive OS et qui intègre l’intelligence artificielle avec ChatGPT. Le conducteur peut alors retrouver tous les services connectés Audi Connect de même qu’un planificateur d’itinéraire intégré ou encore accéder à Youtube. Le tout est accessible via la commande vocale de la voiture. Il est aussi possible d’ajouter en option un troisième écran de 10,9 pouces pour le passager, doté d’un mode de confidentialité actif. Cela afin de ne pas distraire le conducteur lorsqu’il circule.

Bien sûr, la présentation intérieure se veut sportive à bord de cet Audi Q6 e-tron Sportback, qui fait appel à des matériaux durables comme le tissu ou encore le bois. Certains éléments sont d’ailleurs fabriqués en Draft, composé à 100 % de polyester recyclé. Il est aussi possible de choisir de la microfibre Dinamica selon la version. Le poste de conduite est majoritairement habillé de noir, plongeant les occupants dans une ambiance sombre et sportive. Mais le Q6 met aussi l’accent sur le confort, avec son empattement généreux de 2,90 mètres.

Crédit : Audi

Il se dote d’un grand toit panoramique et d’un système audio Bang & Olufsen avec 20 haut-parleurs pour une puissance totale de 830 watts. Le volume de coffre est quant à lui très généreux, puisqu’il est compris entre 511 et 1 373 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Il faut également noter que l’Audi Q6 e-tron Sportback est équipé d’un petit frunk à l’avant qui offre 64 litres supplémentaires. À son bord, le SUV coupé propose également pas moins de 25 litres de rangement, que ce soit dans la boîte à gants ou encore dans la console centrale, entre autres.

Jusqu’à 650 kilomètres d’autonomie

Le nouvel Audi Q6 e-tron Sportback se décline en plusieurs versions bien distinctes. La première, qui joue le rôle d’entrée de gamme est équipée d’une batterie de 83 kWh, soit 75,8 kWh nets. Ce qui lui permet d’afficher une autonomie de 545 kilomètres selon le cycle d’homologation européen WLTP.

Cette variante revendique 252 chevaux et réalise le 0 à 100 km/h en 7 secondes. Elle est complétée par une déclinaison Performance en propulsion, qui se dote quant à elle de la grande batterie de 100 kWh (94,9 kWh nets). De quoi parcourir jusqu’à 650 kilomètres dans cette configuration. Contre 639 km pour la version classique, un peu moins aérodynamique.

Crédit : Audi

Elle affiche une puissance de 306 chevaux et peut atteindre les 100 km/h en seulement 6,6 secondes grâce au mode Launch Control. Dans sa version Quattro avec deux moteurs, le SUV électrique atteint 387 chevaux et ne demande que 5,9 secondes pour réaliser le même exercice. Enfin, la gamme est complétée par la variante Q6 e-tron Sportback S à transmission intégrale également, qui coiffe le catalogue du haut de ses 489 chevaux. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes avec le Launch Control.

Si toutes les versions sont bridées électroniquement à 210 km/h, la déclinaison S peut quant à elle atteindre les 230 km/h. En ce qui concerne la recharge, il faut savoir que le SUV coupé est équipé d’une architecture 800 volts, qui lui permet de récupérer 265 kilomètres en seulement 10 minutes, à une puissance maximale de 270 kW en courant continu. Seulement 22 minutes sont nécessaires pour passer de 10 à 80 %. Il faut savoir que la version équipée de la « petite » batterie culmine à 225 kW mais réalise l’exercice de recharge sur la même durée.

Crédit : Audi

Bonne nouvelle, l’Audi Q6 e-tron Sportback a reçu la note maximale de cinq étoiles au crash-test EuroNCAP, tandis qu’il bénéficie de nombreuses améliorations afin de gagner en dynamisme. Parmi elles, citons notamment l’essieu avant redessiné ainsi que la direction recalibrée. La voiture est aussi équipée du nouveau système d’amortissement passif FSD (Frequency Selective Damping), qui permet de mieux s’adapter au profil de la route. Il est cependant aussi possible d’opter en option pour la suspension adaptative pneumatique, qui évolue et se raffermit selon le mode de conduite choisi.

Lancement en novembre

Si la production de la nouvelle Audi Q6 Sportback e-tron a déjà démarré au sein de l’usine d’Ingolstadt, les commandes ouvriront quant à elles dans le courant du mois de novembre. La version d’entrée de gamme est affichée à partir de 74 570 euros, et la variante SQ6 la plus chère démarre à 102 270 euros. Des tarifs qui ne permettent dans tous les cas pas au SUV d’être éligible au bonus écologique, dont les conditions seront revues l’an prochain.