Apple lancerait un bon casque abordable… en dehors de ses AirPod

Apple lancerait début mai un nouveau casque via sa marque Beats, le Solo4. Attendu à 200 dollars outre-Atlantique, ce dernier offrirait une expérience audio largement remaniée par rapport à son prédécesseur, mais aussi 50 heures d'autonomie. Il passerait enfin à l'USB-C pour la recharge.

7 ans apr√®s le lancement du Beats Solo3, toujours commercialis√©, Apple s’appr√™terait √† lancer une nouvelle version de son casque milieu de gamme avec l’introduction d√©sormais imminente du Beats Solo4. Attendu le 2 mai selon les informations de 9to5Mac, en compl√©ment du r√©cent Beats Studio Pro, ce nouveau casque aurait tout d’une bonne surprise, avec notamment l’arriv√©e d’un port USB-C pour la recharge (en lieu et place de la vieille connectique micro-USB du Solo3), jusqu’√† 50 heures d’autonomie et une exp√©rience audio repens√©e.

Le Beats Solo4 profiterait en outre d’un prix relativement contenu : 200 dollars hors-taxes outre-Atlantique. Pour rappel, le mod√®le actuel est toujours affich√© √† 229,95 euros en France. Apple, propri√©taire de Beats depuis 2014, n’aurait donc pas pr√©vu de hausse tarifaire pour ce produit.

Beats Solo4 : √† quoi s’attendre ?

Dans le d√©tail, ce nouveau Beats Solo4 pourrait compter sur une prise en charge de la technologie Spatial Audio d’Apple, avec le Dynamic Head Tracking en prime. Le casque disposerait de nouveaux transducteurs de 40 mm permettant, au moins sur le papier, une am√©lioration du rendu audio (meilleure clart√© et meilleure dynamique d’apr√®s 9to5Mac), ainsi qu’une acoustique r√©√©quilibr√©e.

Au-del√† de sa praticit√©, l’apparition d’un port USB-C pour la recharge permettrait d’offrir une recharge rapide efficace : 10 minutes de charge pour recouvrer 5 heures d’autonomie, lit-on. Comme √©voqu√© plus haut, l’autonomie annonc√©e atteindrait quant √† elle¬†la barre des 50 heures, soit 10 heures de plus que celle offerte par le Solo3 au total.

Le Beats Solo4 conserverait par contre une connectique Jack 3,5 mm pour laisser l’utilisateur passer en filaire en cas d’autonomie √† z√©ro, pour profiter de l’audio Lossless, ou tout simplement pour utiliser le casque sur certains appareils ne disposant pas de connexion Bluetooth (le syst√®me de divertissement sur un vol long courrier par exemple).

Le casque permettrait pour le reste un appairage en un clic sur les appareils Android, serait compatible avec l’application Localiser d’Apple (comme les AirPods), et disposerait d’une connectivit√© Bluetooth 5.3. Il faudrait enfin s’attendre √† un poids total de 217 grammes pour le Beats Solo4 et √† de nouveaux coussinets ¬ę UltraPlush ¬Ľ plus confortables.