Ces écouteurs Beats sont les écouteurs Apple les moins chers du marché

Beats a présenté ses nouveaux écouteurs Solo Buds, des écouteurs sans fil proposés à un prix de moins de 100 euros.

Beats ne se la joue pas « Solo » ce mardi. À l’occasion de l’annonce de son casque audio Beats Solo 4, la marque du groupe Apple a également lancé un deuxième produit dans son entrée de gamme avec des écouteurs sans fil, les Beats Solo Buds.

Beats est loin d’être un nouveau venu dans le segment des écouteurs sans fil, puisque le constructeur proposait déjà, depuis plusieurs années, des écouteurs Beats Studio Buds, Beats Studio Buds Plus et Beats Fit Pro. Néanmoins, contrairement à leurs aînés, les nouveaux Beats Solo Buds se destinent avant tout à l’entrée de gamme avec un port annoncé comme particulièrement confortable. Les Beats Solo Buds sont ainsi plus petits que les autres modèles de la marque, pour un meilleur confort dans l’oreille. Ils sont par ailleurs dotés de quatre paires d’embouts intra-auriculaires, du XS au L, pour être sûr de s’ajuster au mieux au conduit auditif. Du côté du boîtier aussi, Beats a travaillé sur la compacité pour le rendre 40 % plus petit que celui des Studio Buds Plus.

Du côté de l’architecture acoustique, les Beats Solo Buds embarquent des transducteurs à double couche censés réduire le risque de saturation. Ils profitent par ailleurs de nouveaux microphones pour une qualité d’appel améliorée avec la réduction des bruits ambiants pour votre interlocuteur. Les écouteurs se limitent par ailleurs aux deux codecs audio Bluetooth les plus communs du marché — le AAC et le SBC.

Des écouteurs sans réduction de bruit active

Cependant, contrairement aux autres écouteurs Beats, positionnement d’entrée de gamme oblige, les Beats Solo Buds sont démunis de fonction de réduction de bruit active durant l’écoute. Il faudra ainsi se contenter de la seule isolation passive. À ce titre, les écouteurs viennent donc se positionner en concurrents des Sony WF-C700N.

Comme tous les produits Beats récents, les Solo Buds sont par ailleurs dotés de boutons physiques permettant de contrôler la lecture. Ils sont également compatibles non seulement avec les produits Apple pour l’appairage rapide, l’assistant vocal Siri ou la possibilité de les retrouver avec l’application Localiser, mais également avec Android pour l’appairage rapide ou la fonction Localiser mon appareil.

Les écouteurs peuvent également basculer entre plusieurs sources à condition qu’elles fassent partie du même écosystème (iPhone et MacBook ou smartphone Android et Chromebook). Concernant l’autonomie, Beats annonce jusqu’à 18 heures d’écoute au total, en tenant compte de la recharge du boîtier.

Les Beats Solo Buds seront disponibles le 6 juin en quatre coloris : noir, bleu, gris et rouge. Ils seront proposés en France au prix de 89,95 euros. Un prix bien plus accessible que les autres écouteurs d’Apple puisque les AirPods 2 sont quant à eux affichés à 149 euros et les AirPods 3 à 199 euros.