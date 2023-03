BlackBerry, du sommet à la chute : voici la bande-annonce du film qui raconte leur gloire et leur déclin face à l’iPhone et Android

Le mythique BlackBerry revient... en film. Vous pourrez découvrir l'ascension de cette marque de smartphone, mais également sa chute causée par l'iPhone et Android.

Mike Lazaridis et Jim Basillie ne sont pas aussi célèbres que Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, mais en 2002, ils ont lancé un smartphone qui allait révolutionner notre façon de communiquer et finir « entre les mains de tous les dirigeants des plus grosses entreprises au monde », comme le dit Glenn Howerton (incarnant Jim Balsillie) dans la bande-annonce du film BlackBerry.

Jim Balsillie est l’homme d’affaires avisé qui s’associe aux fondateurs Mik Lazaridis (Jay Baruchel) et Doug Fregin (Matt Johnson, qui est aussi le réalisateur) pour lancer le premier téléphone BlackBerry. Comme vous l’avez certainement deviné, ce film raconte leur ascension (et laisse entrevoir leur chute causée par l’iPhone et Android).

L’histoire est basée sur le livre Losing Signal : The Spectacular Rise and Fall of BlackBerry (sur Amazon) de Sean Silcoff et Jacquie McNish. Ce film nous promet de voir comment BlackBerry a changé la façon dont les gens communiquaient avec el famoso BlackBerry Messenger.

BlackBerry, un running gag

Bien que le BlackBerry d’antan n’existe plus, l’espoir persiste. L’histoire de BlackBerry dans le monde des smartphones ressemble à un running gag.

On ne saurait compter combien de fois le fabricant a été déclaré mort avant de refaire surface inopinément. En février 2021, le géant chinois TCL annonçait la fin de sa collaboration avec BlackBerry, ce qui laissait présager un avenir sombre pour la marque dans le domaine des smartphones. Cependant, OnwardMobility avait suscité l’espoir d’une renaissance, avant d’annoncer finalement que le projet avait été abandonné.

Le 12 mai 2023, le film BlackBerry sortira dans les salles aux États-Unis. Pour le moment, sa distribution n’a pas été officialisée en dehors des États-Unis.

