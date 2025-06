Regardez qui est de retour

Le BlackBerry Classic fait son grand retour en 2025 grâce à une entreprise chinoise.

Qui aurait cru voir revenir le BlackBerry Classic en 2025 ? Cette icône fait son grand retour grâce à une entreprise chinoise qui lui offre une seconde jeunesse. Zinwa Technologies transforme le smartphone à clavier physique avec des composants modernes et Android.

Hé oui, on ne parle pas d’un smartphone « officiel » BlackBerry, malgré les rumeurs à ce sujet.

On ne l’attendait pas

Le BlackBerry Classic de 2014 était déjà un anachronisme à sa sortie. Son écran carré de 3,5 pouces, son clavier physique complet et son système BlackBerry OS semblaient appartenir à une autre époque face aux iPhone et Galaxy qui dominaient déjà le marché.

Onze ans plus tard, Zinwa Technologies ressuscite ce smartphone avec le kit Q25 Pro. L’entreprise chinoise remplace entièrement les entrailles de l’appareil tout en conservant son design iconique. Exit le vieillissant Snapdragon S4 Plus et ses 2 Go de RAM : place au MediaTek Helio G99 épaulé par 12 Go de RAM.*

Cette transformation ne se contente pas d’améliorer les performances. Le stockage passe de 16 Go à 256 Go extensibles, la batterie gonfle à 3000 mAh et un capteur photo de 50 mégapixels remplace l’ancien module. Même la connectivité s’enrichit avec le NFC pour les paiements sans contact et l’USB-C pour la recharge.

Plus important encore : Android remplace BlackBerry OS. Le smartphone gagne ainsi l’accès au Google Play Store et à l’écosystème d’applications moderne, donnant enfin du sens à cette résurrection technologique.

Zinwa Technologies ne cache pas ses ambitions limitées. Le Q25 Pro s’adresse aux nostalgiques et collectionneurs plutôt qu’au grand public. L’entreprise chinoise propose deux formules : un kit de mise à niveau à 300 dollars pour transformer un BlackBerry Classic existant, ou un appareil entièrement modifié pour 400 dollars.

Mais cette nostalgie a ses limites. L’écran 3,5 pouces paraît minuscule face aux habitudes actuelles de consommation vidéo. Les performances du MediaTek Helio G99, correctes sans être exceptionnelles, ne rivaliseront pas avec les puces haut de gamme.