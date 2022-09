L’assistant vocal des BMW passe la à la vitesse supérieure avec Amazon

BMW travaille au développement d'un assistant vocal encore plus avancé basé sur Alexa, en utilisant une nouvelle fonctionnalité offerte par Amazon.

A l’heure actuelle, de plus en plus de voitures proposent des systèmes d’assistance vocale plus ou moins avancés, afin de permettre aux automobilistes de mieux se concentrer sur le conduite. Si ces technologies sont aujourd’hui capables de nombreuses fonctionnalités, BMW veut aller encore plus loin et améliorer son service au cours des prochaines années.

Une nouvelle approche

Cela fait quelques années déjà, depuis 2018 plus précisément que les propriétaires de modèles de la marque peuvent profiter de la commande vocale, fournie par Amazon. Il s’agit d’Alexa, aujourd’hui déclinée en une large gamme de produits pour la maison et la voiture.

Ce système ultra avancé permet alors au conducteur de dialoguer avec son véhicule de manière quasiment naturelle et de profiter de plusieurs fonctionnalités. Il est ainsi possible de lui demander de monter le son, de trouver un restaurant ou encore d’augmenter la température. Il suffit alors de dire « Alexa » pour que l’assistant soit opérationnel.

Un assistant personnalisé pour BMW

Mais si cette technologie est déjà très avancée, BMW veut désormais aller encore plus loin au cours des prochaines années. En effet, comme l’explique son communiqué, la firme bavaroise va continuer à collaborer avec Amazon, mais d’une autre manière.

En effet, depuis l’an dernier, l’entreprise de Jeff Bezos propose un service baptisé Alexa Custom Assistant. Celui-ci permet alors aux constructeurs d’utiliser sa technologie de commande vocale pour développer leur propre assistant.

La base est alors la même qu’Alexa mais chaque marque peut alors choisir quel mot permet d’activer le système et de créer ses propres voix et offrir des fonctionnalités différentes, entre autres. Une sorte de dispositif à la carte, qui évite aux marques d’avoir à créer leurs propres technologies, leur permettant de réaliser des économies.

D’ici à deux ans

Cette nouvelle fonctionnalité devrait arriver dans les modèles de BMW au cours des deux prochaines années. Selon la marque, celle-ci « offrira aux clients les avantages d’un assistant intelligent qui est un expert en matière de véhicules et de services, tandis qu’Alexa offrira l’expérience familière que de nombreux clients connaissent et aiment déjà« .

Le système développé par Amazon et rival de Google Assistant et Siri chez Apple est déjà très complet, offrant de nombreuses fonctionnalités. Il peut notamment avoir une voix masculine et propose désormais de nouveaux services.

Amazon Echo 2 : si votre voiture n’est pas compatible

Pour pouvoir utiliser au mieux Alexa en voiture, Amazon vient tout juste de dévoiler la nouvelle génération de son Echo, un petit micro appairé au téléphone et permettant d’intégrer Alexa dans une voiture qui n’est pas compatible de base avec cet assistant vocal.

Plus facile à accrocher dans son véhicule, cette nouvelle version est capable de mieux comprendre les paroles des utilisateurs, malgré un nombre de micros passant de 8 à 5. Enfin, il s’enrichit de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d’appeler une dépanneuse via Alexa.

Mais BMW est loin d’être la seule marque à proposer un assistant vocal avancé. Impossible en effet de ne pas penser à Mercedes et à son système MBUX (Mercedes-Benz User Experience), dévoilé en 2018 au CES de Las Vegas et désormais présent sur tous les modèles de la marque, de la Classe A à la nouvelle EQS.

