La nouvelle voiture électrique phare de BMW devient encore plus intéressante avec cette version

Quelques mois après sa commercialisation, BMW étoffe la gamme de son i5. Cette voiture électrique, basée sur la Série 5 berline, reçoit ainsi une transmission intégrale grâce à un second moteur sur l'essieu avant. Bienvenue, donc, à l'i5 xDrive40.

C’est une habitude chez BMW : lancer un nouveau modèle avec quelques motorisations, puis étoffer le catalogue quelques mois plus tard. C’est exactement ce qu’il vient de se passer avec son i5, la Série 5 100 % électrique, puisque la marque vient d’annoncer l’arrivée d’une version à quatre roues motrices : l’i5 xDrive40.

Des performances en hausse

Cette i5 xDrive40 reprend la base de la version eDrive40 (à deux roues motrices, donc), en y ajoutant un second moteur sur l’essieu avant et ainsi obtenir les quatre roues motrices. Les performances progressent logiquement, avec une puissance de 290 kW/394 ch et un couple de 590 Nm, contre 250 kW/340 ch et 400 Nm pour la version deux roues motrices.

Fatalement, le 0-100 km/h passe à 5,4 s pour une vitesse de pointe de 215 km/h sur la version xDrive, soit respectivement -0,6 s et +23 km/h en vitesse de pointe par rapport à la version deux roues motrices. L’ajout d’un second moteur contraint toutefois la version xDrive à prendre du poids ; si le chiffre précis n’est pas communiqué, on devrait d’approcher des 2 380 kg de la version M60, elle aussi dotée de quatre roues motrices — un poids très élevé.

Batterie identique = autonomie en baisse

Cette i5 xDrive40 reprenant la base de la eDrive40, la batterie reste assez logiquement identique. Il faut donc compter sur un pack de 81,2 kWh net, rechargeable en 11 kW en courant alternatif de série (pouvant monter à 22 kW en option) et à 205 kW en charge rapide en courant continu. Dans cette configuration, une recharge de 10 à 80 % est expédiée en 30 minutes.

Cependant, avec une puissance et un poids en hausse, il fallait s’attendre à une consommation en hausse — et donc une autonomie en baisse. C’est effectivement le cas, avec une consommation de 17,2 kWh/100 km (en prenant en compte les pertes à la recharge) et une autonomie de 538 km selon le cycle WLTP. La version deux roues motrices se contente de 16,1 kWh/100 km, permettant de parcourir 577 km WLTP en une charge.

À partir de 81 600 euros

On reste encore une fois dans la logique pure : avec son moteur supplémentaire, l’i5 xDrive40 est un peu plus chère que la version eDrive40. Il faut ainsi compter 81 600 euros minimum, soit 5 400 euros supplémentaires.

C’est le prix pour bénéficier de quatre roues motrices, une configuration très appréciée dans les régions montagneuses, sans pour autant taper dans la très sportive version M60 de 601 ch, débutant à partir de 107 500 euros. Ah, et n’oubliez pas qu’une version break arrivera prochainement !