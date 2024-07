Un festival de nouveautés Bosch sur nos vélos électriques : tout savoir sur ces alléchantes fonctions attendues cet été

Bosch fait le plein de nouveautés pour les vélos électriques que la marque allemande équipe. De la navigation avancée à l’ABS en passant par le niveau de charge actuel, voici tout ce qu’il faut savoir au sujet de ces fonctions attendues pour l’été 2024.

Comme tous les étés, Bosch lève le voile sur une tripotée de nouveautés relatives aux vélos électriques que le groupe allemand équipe. Outre le « Range Control » que nous vous présentons dans cet article, la firme d’outre-Rhin révèle plein d’autres toutes nouvelles fonctions censées optimiser votre expérience de conduite et votre quotidien.

Trois nouveautés payantes pour août 2024

Débutons avec trois fonctionnalités qui débarqueront en août 2024, et qui seront uniquement disponibles avec l’abonnement payant Flow+. Parmi elles, le « Niveau de charge actuel » : tout est dit dans l’intitulé. Les utilisateurs pourront suivre en temps réel depuis l’application eBike Flow le niveau de charge de la batterie.

La « Navigation avancée » fait aussi son entrée. Son but ? Améliorer l’affichage de la navigation sur les écrans Kiox 300 et Kiox 500. « L’itinéraire prévu et les intersections ne sont plus les seuls à être affichés, toutes les routes secondaires le sont également », peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé à la rédaction. « Ces nouveaux détails supplémentaires sur la carte garantissent la meilleure orientation possible et une navigation intuitive ».

Des affichages optimisés

L’affichage « Utilisation des modes d’assistance » fait aussi l’objet d’améliorations. Il n’est plus seulement disponible pendant le trajet, « mais aussi sous forme de statistiques après le trajet. Un diagramme circulaire clair y montre dans quelle proportion chaque mode d’assistance (y compris le mode Off) a été utilisé », explique Bosch.

Par ailleurs, « il en va de même pour l’écran ‘Part de puissance’. Celui-ci donne, en fonction de l’activité actuelle et du mode d’assistance sélectionné, un aperçu de la puissance propre moyenne des utilisateurs par rapport à la puissance moyenne de la motorisation ». Voilà pour les trois nouveautés déployées en août 2024 avec l’abonnement Flow+.

Trois nouveautés gratuites

De l’autre côté, trois autres fonctions cette fois-ci gratuites et attendues à partir de juillet 2024 ont aussi été présentées. La première d’entre elles concerne l’ABS. « Tous les utilisateurs qui ont le système Bosch eBike ABS d’installé sur leur VAE peuvent voir le pourcentage d’actions de freinage avec et sans utilisation de l’ABS dans l’application eBike Flow, pour une comparaison directe », est-il écrit.

« Le nombre d’actions de freinage lors desquelles l’ABS a été activé s’affiche également pendant le trajet », conclut Bosch.

Seconde nouveauté : l’apparition du mode Eco+. « En fonction des performances de l’utilisateur, le moteur reste complètement éteint jusqu’à ce qu’un seuil d’activation personnalisable dans l’application eBike Flow soit dépassé. Lorsque l’assistance n’est plus nécessaire, le moteur s’éteint automatiquement ». On pense notamment aux vélos électriques dits fitness, à l’instar du Momentum Voya E+ – qui n’est cependant pas équipé par Bosch. À noter que le mode Eco+ sera déployé sur toutes les motorisations équipées du système intelligent.

Un Purion 200 désormais personnalisable

Pour finir, le petit ordinateur de bord Purion 200 peut désormais être personnalisé selon vos préférences : « les utilisateurs peuvent trier, ajouter ou supprimer des contenus dans l’application eBike Flow », et peuvent aussi redéfinir l’ordre des écrans.