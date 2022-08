Bose QC Earbuds II : on connait déjà les prix et design de ces rivaux des AirPods Pro

Les Bose QuietComfort Earbuds II se montrent avant l'heure au détour de quelques visuels. Au programme : une excellente réduction active du bruit et un format bien compact pour ces écouteurs sans fil haut de gamme.

Bose est un spécialiste connu et reconnu dans le monde de l’audio. Parmi les différents produits de la firme, on trouve évidemment des écouteurs sans fil. Or, le réputé et très fiable site allemand WinFuture, habitué à ce genre de leaks, partage déjà des visuels des futurs QuietComfort Earbuds II. Ces derniers viendraient prendre la succession des Bose QC Earbuds premiers du nom qui avaient grandement séduit par la qualité de leur réduction active du bruit.

Ainsi, les Bose QC Earbuds II miseraient toujours sur ce gros point fort pour rester des champions de l’ANC (Active Noise Cancelling) tout en se dotant d’un format plus compact. Ils devraient notamment moins dépasser des oreilles du porteur ou de la porteuse. D’après WinFuture il faudrait s’attendre à six heures d’autonomie sur les futurs écouteurs (sans prendre en compte la charge du boîtier). Le média confesse cependant ne pas savoir si le chiffre avancé concerne une utilisation avec la réduction du bruit active. A priori, ce serait sans cette option, c’est du moins la supposition la plus crédible.

Pour contrôler Bose QC Earbuds II, il faudrait passer par des contrôles tactiles sur chaque embout, à l’instar de ce que proposaient les modèles précédents. Sans surprise, le boîtier de charge se rechargerait via un port USB-C.

Des écouteurs haut de gamme pour Bose

Les écouteurs de Bose seraient proposés à 299 dollars aux États-Unis. En euros, le prix officiel serait à peu près le même, donc aux alentours de 299 euros. Les QuietComfort Earbuds II s’opposeraient aux récents Samsung Galaxy Buds 2 Pro, aux Sony WF-1000XM4 ou encore aux AirPods Pro d’Apple, voire même aux supposés AirPods Pro 2 dont en entend régulièrement parler.

