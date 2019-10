Quatre ans après la Soundlink Mini 2, Bose devrait lancer prochainement une nouvelle enceinte Bluetooth. Le constructeur américain conserverait un design proche de l'ancienne version, mais ajouterait la recharge par prise USB-C.

Si Bose est particulièrement renommé pour ses casques à réduction de bruit ou ses écouteurs, la marque américaine propose également depuis plusieurs années une gamme d’enceintes Bluetooth baptisées Soundlink déclinée en version classique en version Mini. La Soundlink Mini 2, la dernière annoncée, l’a cependant été il y a déjà plus de quatre ans.

Si Bose a lancé entre temps plusieurs enceintes Soundlink Color ou Revolve, elles n’ont pas la compacité et le design léché de la version Mini, particulièrement plébiscitée. Il ne faut pas croire pour autant que Bose a abandonné ce format. En effet, le site MySmartPrice a pu mettre la main sur plusieurs visuels et caractéristiques de la future enceinte Bluetooth de Bose, la Soundlink Mini 3.

Une prise USB-C pour se mettre au goût du jour

Celle-ci reprendrait en grande partie le design de la Soundlink Mini 2 avec son design allongé, sa grille de haut-parleur estampillée Bose en façade et ses quatre boutons sur le dessus. Néanmoins, la Soundlink Mini 3 devrait se distinguer de sa prédécesseure avec l’intégration d’une prise USB-C sur la tranche gauche. Celle-ci serait positionnée juste en dessous de la prise jack auxiliaire.

On ignore encore quelles seront les informations de la Bose Soundlink Mini 3, mais comme le signale MySmartPrice, on peut attendre une compatibilité Bluetooth 5.0 et une bonne autonomie, à l’instar du modèle précédent. Pour l’heure, on ignore encore quand Bose compte lancer officiellement sa nouvelle enceinte Bluetooth.