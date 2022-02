B&You renouvelle ses forfaits mobiles sans engagement, avec une offre à moins de 10 euros

En ce moment, et jusqu’au 1er mars, B&You propose de tout nouveaux forfaits mobiles à prix intéressant. Il devient ainsi possible de disposer d’un forfait 40 Go de data pour moins de 10 euros.

Les soldes sont terminées, mais cela ne concerne vraisemblablement pas les forfaits mobiles. Soucieux de proposer toujours plus de data pour toujours moins cher, Bouygues Telecom, lance une nouvelle vague d’offres exclusives dont le très bon forfait 40 Go de data pour 9,99 euros par mois, entre autres.

Le forfait B&You 40 Go pour 9,99 euros par mois : le meilleur compromis

Combien de Go de données consommez-vous réellement par mois ? C’est une question que l’on se pose souvent, et la majorité d’entre nous mésestime le volume de data consommées au cours d’un mois. À titre d’exemple, l’ARCEP estime dans son dernier rapport (4e trimestre 2021) qu’un utilisateur consomme en moyenne 12 Go de données 4G par mois. Est-il vraiment nécessaire, dans ce cas, de souscrire à un énorme forfait rempli de data si vous ne les consommez pas ?

Pourquoi ne pas opter pour un forfait de contenance plus raisonnable comme celui de 40 Go à 9,99 euros par mois ? Pour ce tarif, vous bénéficiez de :

40 Go d’internet dont 16 Go utilisables en Europe/DOM ;

les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine ;

les appels illimités depuis l’international vers France métropolitaine, Europe, DOM ;

SMS illimités vers France métropolitaine, l’Europe, et les DOM.

Une fois votre forfait choisi, il suffit de l’ajouter à votre panier puis de passer commande. Il vous faudra également ajouter une nouvelle carte SIM adaptée à votre smartphone qui vous coûtera 10 euros, livraison incluse.

Des forfaits pour toutes les consommations

Si le forfait B&You 40 Go ne correspond pas à vos habitudes de navigation, aucun souci, il en existe beaucoup d’autres. Les enveloppes varient de 5 à 130 Go, et il y a même des forfaits 5G.

Vous pouvez ainsi profiter de différentes options :

le forfait 5 Go à 4,99 € par mois ;

par mois ; le forfait 70 Go à 12,99 € par mois ;

par mois ; le forfait 100 Go à 14,99 € par mois ;

par mois ; le forfait 130 Go à 18,99 € par mois ;

par mois ; et le forfait 130 Go série spéciale 5G à 24,99 € par mois.

Ajoutez quelques options à votre forfait

Pour celles et ceux qui désirent le beurre et l’argent du beurre, il est possible d’ajouter quelques extras plutôt intéressants à votre forfait B&You :

pour les plus gamers, la plateforme de cloud gaming Pleio est disponible pour 9,99 euros par mois ;

pour les personnes qui souhaitent bénéficier d’un second numéro sans ajouter de forfait, l’option Onoff le fait pour vous et est disponible pour 3 euros par mois ;

celles et ceux qui placent la sécurité au cœur de leur consommation mobile pourront ajouter l’antivirus Norton sur leur mobile pour 5 euros par mois ;

pour profiter d’un bouquet TV accessible depuis son mobile, l’option B.Tv est disponible pour 6 euros par mois supplémentaire.

Comment souscrire à un nouveau forfait B&You ?

Pour souscrire à votre nouveau forfait, rien de plus simple. Il vous suffit d’ajouter le forfait à votre panier et de renseigner la fiche d’informations. Il faudra également vous munir de votre identifiant RIO si vous souhaitez conserver votre numéro actuel et résilier votre ancien forfait. Une fois la commande passée, votre nouvelle carte SIM vous sera livrée et il vous suffira de l’activer en l’insérant dans votre smartphone.