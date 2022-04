Panne Bouygues Telecom : plus d’Internet fixe dans plusieurs villes en France

Les clients de Bouygues Telecom n'ont plus accès au réseau Internet fixe dans plusieurs endroits en France à cause d'une panne d'ampleur. Le réseau mobile de l'opérateur, lui, ne semble pas autant affecté.

Une panne frappe actuellement plusieurs clients de Bouygues Telecom. Les soucis affectent le réseau Internet fixe du FAI (fibre et ADSL). Plusieurs personnes se plaignent en effet du fait que leurs Bbox ne marchent plus.

Les signalements montent ainsi fortement sur le site DownDetector. La courbe affichée par la plateforme recensant ce genre de pannes montre qu’il y a déjà plus de 2200 personnes indiquent rencontrer des problèmes. En temps normal, on n’en compte qu’une très petite dizaine.

Sur Twitter aussi, le nombre d’internautes partageant leurs mésaventures grimpe rapidement.

Au moment où nous écrivons ces lignes, Bouygues Telecom n’a pas encore fourni d’explications officielles. Les villes les plus touchées semblent être Paris, Marseille et Nice et leurs régions.

Internet fixe en panne, mais quid du réseau mobile ?

Dans leurs plaintes, les utilisateurs évoquent régulièrement une coupure de Wi-Fi, d’erreur affichée par leurs box internet (Bbox). En revanche, le réseau mobile de l’opérateur ne paraît pas affecté, ou du moins pas autant. Des membres de la rédaction de Frandroid et clients de Bouygues Telecom n’ont en effet plus accès à l’Internet fixe chez eux, mais peuvent toujours se connecter sur le réseau 4G.

Toutefois, quelques personnes nous ont signalé avoir aussi eu des problèmes avec le réseau mobile de Bouygues Telecom. C’est tout à fait plausible, mais si panne il y a, elle ne semble pas aussi importante que celle qui touche les box Internet.

