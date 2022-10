Bouygues Telecom rend plus accessible ce nouveau photophone premium signé Xiaomi

Bouygues Telecom propose le dernier smartphone haut de gamme de Xiaomi, le Xiaomi 12T, à prix réduit en l’associant à l’un de ses meilleurs forfaits mobiles 5G. En prime, l’opérateur permet d'étaler le paiement de ce smartphone sur 24 mois, avec une mensualité de 13,33 euros.

Xiaomi a dévoilé début octobre son nouveau smartphone haut de gamme, le Xiaomi 12T. Il s’agit d’une version améliorée du Xiaomi 12 lancé en mars dernier. Nouveau fleuron de la marque chinoise, le Xiaomi 12T allie puissance, autonomie, charge ultra-rapide et capteur photo de 108 mégapixels. Mais sa véritable force réside dans son excellent rapport qualité-prix.

Alors que le Xiaomi 12T vient juste de sortir, Bouygues Telecom a décidé de casser le prix de ce smartphone. En l’associant avec son forfait mobile 5G de 200 Go, ce smartphone haut de gamme est accessible pour seulement 13,33 euros par mois pendant 24 mois (après un premier paiement de 1 euro).

Notez que vous pouvez également l’acquérir en payant comptant le tarif de 241 euros seulement grâce à une ODR de 80 euros. Bouygues Telecom applique donc une remarquable réduction de 408,90 euros, sachant que le Xiaomi 12T est habituellement disponible à 649,90 euros.

Xiaomi 12T : un puissant photophone 5G

La marque chinoise a particulièrement soigné son dernier smartphone, le Xiaomi 12T, disponible en France depuis le 13 octobre 2022. Rien n’a été laissé au hasard, depuis son design élégant jusqu’aux technologies embarquées.

Le Xiaomi 12T profite d’une belle qualité d’affichage avec son écran AMOLED de 6,67 pouces proposant une définition de 2712 × 1220 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une dalle très lumineuse, puisque compatible avec les normes Dolby Vision et HDR10+.

Comme à son habitude, Xiaomi a surtout mis l’accent sur la partie photo, avec un capteur principal de 108 mégapixels associé à un stabilisateur optique d’image pour des photos nettes et de qualité.

Il est épaulé par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés et un capteur macro de 2 mégapixels. Le constructeur a aussi mis le paquet côté traitement de l’image, avec notamment un mode nuit qui semble très prometteur.

Des photos qu’il n’aura jamais été si simple de partager rapidement grâce à la connectivité 5G et au Wi-Fi 6 disponibles sur le Xiaomi 12T. Et puisque la marque chinoise a fait de la vitesse le maître-mot de ce smartphone, l’HyperCharge 120 watts est aussi au programme. Elle permet de recharger entièrement la batterie de 5 000 mAh en seulement 19 minutes. Pour éviter les surchauffes, le constructeur a pensé à intégrer des capteurs thermiques, chargés de limiter la puissance de charge en cas de température élevée.

Les performances du Xiaomi 12T, tournant sous Android 12, sont également remarquables. Elles reposent sur une puce MediaTek Dimensity 8100-Ultra gravée en 5 nm, garante d’une puissance brute accrue et d’une meilleure efficacité énergétique que sur les précédents modèles de smartphones de Xiaomi.

Un forfait pour profiter à plein du potentiel de son Xiaomi 12T

Pourquoi avoir un smartphone premium si c’est pour se sentir bridé au quotidien ? Pour utiliser son Xiaomi 12T sans se poser de question, Bouygues Telecom propose ce forfait mobile 5G de 200 Go, avec un engagement de 24 mois.

Complet, il inclut notamment :

200 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 100 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse/Andorre/États-Unis/Canada/Chine ;

les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, l’Andorre et la Suisse ;

les appels illimités vers les mobiles basés aux États-Unis, au Canada, en Chine, ainsi que vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

une seconde carte SIM internet offerte.

C’est grâce à ce forfait que l’opérateur mobile vous permet d’acquérir le smartphone premium Xiaomi 12T au prix réduit de 241 euros. Ceux qui le souhaitent peuvent profiter d’un financement sur 24 mois sans frais supplémentaire. Le Xiaomi 12T revient alors à 13,33 euros par mois pour un paiement sur 24 mois.

Ce forfait mobile Bouygues Telecom 5G de 200 Go est disponible à 31,99 euros par mois pendant un an puis 49,99 euros par mois la deuxième année. En prime, les clients Bbox bénéficient d’une remise supplémentaire de 5 euros par mois sur le forfait mobile, portant son prix à 26,99 euros la première année et à 44,99 euros la seconde.