Cet abonnement fibre Bbox Fit à tout petit prix assure plus que l’essentiel

Passer son abonnement internet fixe à la fibre optique n’implique pas nécessairement d’avoir des factures démesurées. Bouygues Telecom renouvelle son offre fibre Bbox Fit et l’affiche au prix plancher de 15,99 euros par mois. Avec un tarif aussi attractif, ce forfait internet s’impose comme l’un des meilleurs du moment.

Le Black Friday et son lot de promotions sont désormais derrière nous. Pour autant, les bonnes affaires ne sont pas terminées du côté des abonnements fibre. Alors que la plupart des forfaits fibre débutent en moyenne à 20 euros par mois, Bouygues Telecom propose à tout nouveau client Bbox une offre fibre Bbox Fit à seulement 15,99 euros par mois pendant un an (puis 31,99 euros par mois ensuite).

Malgré ce prix très contenu, les abonnés bénéficient de la qualité du réseau Bouygues Telecom, d’une vitesse de téléchargement élevée (jusqu’à 400 Mb/s), ainsi que de services complémentaires et très pratiques comme une connexion à internet dès la souscription, grâce à une clé 4G envoyée dès la souscription.

L’offre Bbox Fit en détail

L’atout principal de l’offre Bbox Fit est son prix vraiment mini de 15,99 euros par mois durant un an (pour les nouveaux clients Bbox uniquement). Un tarif qui passe à 31,99 euros après les 12 premiers mois d’engagement. C’est à ce jour l’une des meilleures offres du marché.

Pour se démarquer et proposer des prix aussi bas, Bouygues Telecom va tout simplement à l’essentiel avec sa Bbox Fit. Elle se passe ainsi de décodeur TV. Voici ce que comprend ce forfait :

une connectivité Wi-Fi 5 ;

une connexion à internet avec des débits descendant et ascendant pouvant atteindre 400 Mb/s ;

les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et à l’international vers plus de 110 pays (dont l’Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon) ;

les appels illimités vers les mobiles en France et à l’international (dont notamment l’Europe, l’Amérique du Nord et certains pays d’Asie).

Avec 400 Mb/s, vous disposez d’une connexion particulièrement rapide. Elle permet par exemple de télécharger un jeu de 40 Go en moins de 15 minutes, ou encore un film en Full HD de 5 Go en moins de 2 minutes. C’est un atout de taille, sachant qu’en plus, le baromètre nPerf publié en juillet 2022 place Bouygues Telecom comme le meilleur opérateur en matière de performance Wi-Fi.

Un service de qualité

Bien que l’offre Bbox Fit soit au prix plancher de 15,99 euros par mois, l’opérateur a mis le paquet en termes de services, et ce, dès la souscription.

Il faut habituellement attendre des semaines avant de pouvoir profiter de sa nouvelle connexion internet, le temps que la ligne soit activée et que l’installateur raccorde la fibre. Pour patienter durant cette phase transitoire, Bouygues Telecom délivre dès la souscription à ce forfait une clé 4G contenant une enveloppe de data de 200 Go. Elle peut être remise directement en boutique, ou bien expédiée à votre domicile.

En complément, Bouygues Telecom mise sur une application mobile Bouygues Telecom complète et très pratique. Celle-ci permet de gérer toutes ses lignes fixes et mobiles souscrites auprès de l’opérateur, mais aussi de :

configurer rapidement et facilement son Wi-Fi ;

lancer des diagnostics Wi-Fi pour vérifier l’état du service et de la connectivité ;

visualiser et télécharger ses factures ;

obtenir une assistance en ligne 7 j/7 en cas de dysfonctionnement ou de panne.

Une souscription facile et rapide à Bbox Fit

Après avoir vérifié l’éligibilité de votre domicile à l’offre Bbox Fit à 15,99 euros par mois, s’abonner ne prend que quelques minutes et tout se passe en ligne, directement sur le site internet de l’opérateur.

Si changer de fournisseur d’accès à internet peut sembler compliqué, Bouygues Telecom se charge de tout et mise avant tout sur la simplicité. L’opérateur s’occupe de transférer votre ligne, afin que vous conserviez votre numéro de téléphone fixe. Pour ce faire, il suffit d’indiquer dans le formulaire de souscription le code RIO, qui peut être obtenu en appelant le 31 79 depuis la ligne concernée.

Bouygues Telecom résilie aussi pour vous le contrat que vous aviez souscrit auprès de votre ancien FAI et s’engage à vous rembourser jusqu’à 100 euros de frais de résiliation, qui pourraient être exigés par votre ancien opérateur.

Le jour de la souscription, seuls les 48 euros de frais de mise en service sont à régler. Le matériel est ensuite envoyé à votre adresse ou dans un point relais, avant d’être installé par un technicien, lors du raccordement de la fibre. Dans l’attente, vous profitez d’une connexion internet avec votre nouvelle clé 4G et ses 200 Go.