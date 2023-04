Une TV Samsung 4K pour 19 € ? C’est ce que propose ce forfait fibre Bouygues Telecom

Avec sa nouvelle offre Bbox Must + Smart TV, Bouygues Telecom ne se contente pas d’offrir une excellente connexion fibre de 1 Gb/s. L’opérateur permet aussi à l’abonné de profiter d’un téléviseur Samsung 4K pour seulement 19 euros.

Et si au lieu d’afficher un prix de plus de 500, 800 ou 1 000 euros, un téléviseur 4K ne coûtait qu’une vingtaine d’euros ? C’est la proposition folle que lance Bouygues Telecom avec son nouveau forfait fibre Bbox must + Smart TV. Cette offre internet 1 Gb/s permet ainsi d’obtenir un TV Samsung 4K 43AU7105 au tarif minuscule de 19 euros, contre 449 euros. Soit une grosse réduction de 96 %.

Comment bénéficier de l’offre Bouygues Telecom pour avoir ce TV 4K à 19 euros ?

Pour obtenir le téléviseur Samsung 4K à 19 euros, il faut d’abord souscrire à l’offre de Bouygues Telecom. Une fois le contrat établi, l’abonné reçoit alors un e-mail de Samsung l’invitant à acheter cette Smart TV à prix réduit sur le site du constructeur. Celle-ci est ensuite livrée à domicile par Samsung.

Un téléviseur 4K VRAIMENT abordable

Son prix de base peut effrayer et pourtant, le Samsung 43AU7105 est un très bon téléviseur pour regarder films et séries en 4K dans de bonnes conditions. Il mise sur une dalle LED de 43 pouces (soit 108 cm) avec une définition de 3 840 × 2 160 pixels. Comme toujours avec Samsung, l’écran bénéficie d’un calibrage soigné, avec des contrastes infinis, des noirs profonds et une très bonne luminosité.

L’avantage du TV Samsung 4K 43AU7105 est qu’il s’appuie sur un processeur Crystal Processor 4K, dédié à l’upscaling. Cela lui permet d’offrir la meilleure qualité d’affichage possible en 4K, quelle que soit la source et la définition de base de l’image. D’autant que ce téléviseur Samsung est compatible avec le HDR10+. Enfin, son faible retard d’affichage le rend attrayant pour les joueurs et les joueuses économes.

Côté audio, ce téléviseur embarque deux haut-parleurs de 10 Watts pour une puissance sonore maximale de 20 Watts. Niveau connectivité, le Samsung 4K 43AU7105 supporte le Bluetooth ainsi que le Wi-Fi 5. Il est tout à fait possible de l’intégrer dans un environnement connecté grâce à sa compatibilité avec les assistants Alexa et Google. Enfin, le Samsung 4K 43AU7105 dispose de trois ports HDMI 2.1 (parfait pour les consoles actuelles), une prise USB 2.0, un port Ethernet et une sortie audio optique.

Quant à l’interface TV Tizen, propre à Samsung, elle se prend facilement en main. Elle intègre même nativement l’appli BTv+ de Bouygues Telecom, qui donne accès à plus de 180 chaînes et de nombreux replays. Celle-ci permet également d’enregistrer jusqu’à 100 heures de programmes. Bien entendu, les applications de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime sont disponibles sur Tizen.

Un forfait fibre taillé pour les internautes réguliers

Si Bouygues Telecom met la télévision sur le devant de la scène avec son offre Bbox must + Smart TV, l’opérateur ne lésine pas pour autant sur son forfait fibre. Son généreux débit en fait même un allié de choix pour celles et ceux qui utilisent régulièrement Internet, tant pour travailler que se divertir. Les abonnés ont ainsi accès chaque mois :

à un débit en téléchargement de 1 Gb/s ;

à un débit en envoi de 700 Mb/s ;

aux appels illimités vers fixes et mobiles en France ;

aux appels illimités vers fixes de plus de 110 pays ;

au service BTv+ et un bouquet de plus de 180 chaines ;

au replay TV ;

à 100 heures d’enregistrement TV ;

à la possibilité de profiter d’un forfait mobile pour 0 €.

Un tel débit permet, par exemple, de télécharger les 67,18 Go de Resident Evil 4 en seulement 9 minutes et 37 secondes. Et il ne faut que quelques secondes pour obtenir un film en UHD.

Facturée 41,99 euros par mois, l’offre Bbox must + Smart TV de Bouygues Telecom nécessite un engagement de 2 ans.