C’est cadeau : ce généreux forfait mobile B&You est à tout juste 8,99 € par mois

Exit les compromis. B&You propose un forfait bien équipé avec 80 Go de données mobiles pour à peine 8,99 euros, le tout sans engagement. Mais il faut faire vite, les offres aussi attractives ne restent jamais longtemps disponibles.

À mi-chemin entre un forfait mobile pas cher et une offre généreuse, la nouveauté du catalogue Bouygues Telecom se positionne comme un excellent compromis. Pour seulement 8,99 euros par mois sans engagement, l’opérateur vous permet d’accéder à une belle enveloppe de 80 Go. Voilà un forfait des plus attractifs, d’autant que son prix n’augmente pas au bout de quelques mois.

B&You 80 Go : un forfait qui vous accompagnera longtemps

Les offres mobiles évoluent vite et opter pour un forfait sans engagement est un atout de taille pour maîtriser au mieux ses factures. Mais voilà, même si les procédures de changement d’opérateur ont largement été simplifiées, le plus confortable reste encore de conserver son forfait le plus longtemps possible. À condition qu’il soit toujours compétitif.

Sur ce point, B&You a concocté une offre adaptée au plus grand nombre, généreuse en données mobiles et à prix plancher. Pour 8,99 euros par mois, un prix qui n’augmente pas passé 6 mois ou un an, l’opérateur promet :

80 Go de données mobiles ;

dont 20 Go utilisables en Europe et depuis les DOM ;

les appels et les SMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 4G de Bouygues Telecom ;

aucun engagement de durée.

Face aux multiples offres surdimensionnées, il est tentant de penser que 80 Go, c’est peu. Pourtant, une telle enveloppe est bien plus que suffisante pour la plupart des utilisateurs. Comme le rapporte l’ARCEP, les Français ne consomment en moyenne que 15,9 Go de données mobiles par mois, un niveau bien loin des plus de 230 Go inclus dans certains forfaits.

Avec 80 Go, vous pouvez chaque jour naviguer sur internet et sur les réseaux sociaux comme bon vous semble, découvrir les nouveautés de votre plateforme sVOD préférée et même partager votre 4G avec votre PC ou votre tablette lorsque vous êtes en déplacement. Vous pouvez aussi l’utiliser en secours en cas de panne de votre box (mais gare alors aux mises à jour de logiciels et de consoles de jeu, très gourmandes en données mobiles).

Et si à tout moment, vous souhaitez profiter de la vitesse de la 5G, B&You propose une option à seulement 3 euros par mois, elle aussi sans engagement.

Une offre exclusive pour la fibre

Si vous êtes déjà client B&You ou si vous souscrivez à l’un de ses forfaits mobiles, l’opérateur vous fait actuellement profiter d’une offre exclusive sur la fibre optique : la Série Spéciale Bbox.

Pour 29,99 euros par mois, à nouveau un prix fixe qui n’augmente pas passé un certain délai, Bouygues Telecom vous permet d’obtenir :

une connexion fibre en WiFi 6 pouvant atteindre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi ;

un modem intelligent qui recherche en continu le meilleur débit possible ;

un décodeur TV 4K HDR inclus sans frais additionnels ;

un accès à plus de 180 chaînes de TV ;

les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays ;

aucun engagement de durée.

Pour en profiter (sous réserve d’éligibilité), les clients actuels peuvent se rendre directement sur la page B&You dédiée à l’offre. Pour les nouveaux souscripteurs au forfait mobile 80 Go, c’est encore plus simple, tout se passe après la validation de votre panier.

Une souscription des deux offres en quelques clics

Pour bénéficier de ces offres ultra-compétitives de B&You, tout se passe en ligne, depuis le site de l’opérateur.

Après avoir ajouté le forfait 80 Go à votre panier, la fibre Série Spéciale Bbox est alors proposée. Vous pouvez l’accepter ou la refuser. Si vous décidez de vous y abonner, l’opérateur vous invite alors à vérifier que votre domicile est bien éligible à l’offre, avant de l’intégrer à votre panier.

Ensuite, il ne reste plus qu’à renseigner vos coordonnées, ainsi que le code RIO de vos lignes mobiles et fixes (disponibles en appelant le 3179) si vous souhaitez conserver vos numéros de téléphone. Grâce à cette option gratuite, pour le mobile comme pour la fibre, vous n’avez pas à contacter votre ancien opérateur pour résilier votre contrat, car B&You s’en charge pour vous.

Place enfin au règlement. 1 euro est requis pour l’envoi de la carte SIM et 48 euros pour l’installation de la fibre si vous avez choisi d’y souscrire. Une procédure simple, rapide et combinée pour les deux offres.