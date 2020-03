Bouygues Telecom fait face à une panne massive sur son réseau mobile

Le réseau 4G de Bouygues Telecom semble faire l'objet de plusieurs pannes ce lundi dans plusieurs villes importantes de France.

Depuis ce lundi matin, de nombreux usagers font part de pannes sur le réseau mobile de Bouygues Telecom, que ce soit en Île-de-France ou dans d’autres régions comme le Rhône ou l’Aquitaine.

La panne du réseau Bouygues semble toucher essentiellement les antennes 4G de l’opérateur comme l’indique son site Internet. Par ailleurs, sur Twitter, l’opérateur mobile indique que le moyen le plus simple pour retrouver le réseau consiste à désactiver la 4G sur son smartphone pour n’activer que la 3G et l’Edge.

Bonjour, quelques conseils : redémarrez votre portable, regardez ici la météo du réseau : https://t.co/ne9SNDyflr ou coupez la 4G pour rester en 2G/3G temporairement. Si le souci persiste, appelez le 1064 et dites "J'ai un problème réseau". A bientôt Juliette — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) March 16, 2020

De notre côté, nous avons également plusieurs utilisateurs dans la rédaction pouvant confirmer cette panne à Paris et dans les Hauts de Seine. Enfin, le site Down Detector, alimenté par les usagers, témoigne de pannes importantes du réseau Bouygues autour de Marseille, Lille, Lyon, Paris et Bordeaux avec plus d’une centaine de rapports depuis 10h ce lundi matin.

Contacté, Bouygues Telecom n’a pas encore communiqué officiellement sur cette panne réseau et notamment sur les causes des pannes. On ignore si elles sont liées à une augmentation de l’utilisation du réseau alors que les Français et Françaises sont de plus en plus confinés en pleine crise du Covid-19.