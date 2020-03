Coronavirus : le débit dédié à YouTube, Fortnite et Netflix pourrait être limité par les opérateurs

Selon le JDD, les opérateurs seraient prêts à réduire le débit dédié aux services et jeux dédiés au divertissement, comme Fortnite ou Netflix.

En Italie, depuis que le confinement a été mis en place le trafic Internet du pays a augmenté de 70 %, c’est ce qui a été déclaré par Luigi Gubitosi, PDG de Telecom Italia. En France, la situation n’est pas encore la même : le premier Ministre Philippe a annoncé de nouvelles mesures pour protéger la population du coronavirus, mais le confinement n’a pas encore été annoncé. Les crèches, écoles, collèges, lycées et universités seront fermés « jusqu’à nouvel ordre » et le télétravail est fortement encouragé pour les millions de travailleurs qui ont la possibilité de travailler depuis chez eux.

Une hausse inédite du trafic internet

Comme le note le JDD, les opérateurs de télécoms se préparent à une hausse inédite du trafic. Orange, Bouygues, Free et SFR se disent prêts à réduire la bande passante vers les sites et services de divertissement pour privilégier le télétravail : « Les infrastructures sont dimensionnées pour absorber des pics d’activité », assure Arthur Dreyfuss, président de la Fédération française des télécoms. ». Néanmoins, l’absence de techniciens et ingénieurs, bloqués chez eux, pourraient rendre compliquée la maintenance du réseau.

« Tous les opérateurs télécoms ont mobilisé des milliers d’ingénieurs et de techniciens qui superviseront et entretiendront l’ensemble du réseau« , peut-on lire sur le JDD, néanmoins en cas de saturation, les opérateurs n’excluent pas de privilégier les usages professionnels en diminuant la bande passante des sites de divertissement. Netflix, YouTube, Fortnite et de nombreux autres services pourraient donc voir leur débit limité, ce qui peut avoir des conséquences sur l’accessibilité de certains services. Les opérateurs pourraient privilégier les grands acteurs du marché de la visioconférence en leur assurant une bande passante suffisante.