Panne Bouygues Telecom : la fibre, l’ADSL et la 4G perturbées à l’Est de Paris

Une panne touche actuellement les réseaux Bouygues Telecom dans les départements de Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94), à l'est de Paris. Les connexions fibre et ADSL sont les principales concernées, mais l'incident touche aussi le réseau mobile.

Le réseau fixe (fibre et ADSL) de Bouygues Telecom est partiellement en panne dans certaines zones de l’Est parisien, notamment dans les départements de Seine–Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94). Dans une moindre mesure, le réseau mobile 4G est aussi affecté. Les infrastructures 5G sont sans doute aussi touchées, mais, forcément, moins de personnes sont concernées.

« Incident box et mobile »

Sur Twitter, plusieurs internautes signalent en effet des dysfonctionnements sur le réseau en indiquant ne plus avoir de connexion à Internet. Le compte officiel de Bouygues Telecom répond à plusieurs d’entre eux. Dans certains messages, les équipes de l’opérateur confirment « un incident box et mobile » dans ces départements.

Bonjour, je vous prie de nous excuser pour la gêne occasionnée, je constate en effet un incident box et mobile dans la Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94). Nos techniciens sont mobilisés pour rétablir vos services le plus vite possible, merci de votre patience Juliette — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) June 1, 2021

Sur DownDetector, on peut voir que le souci prend de l’ampleur sans que le graphique affiché par le site dédié au repérage de ce genre de panne n’atteigne des sommets, comme cela peut être le cas lors de panne de plus grande ampleur.

Le niveau des signalements est cependant significativement plus élevé que la norme.

Sur Twitter, les conseillers de Bouygues Telecom expliquent que ces problèmes seront réglés d’ici 48 heures — il s’agit là du délai maximal de réparation, le souci pourrait être réglé avant.