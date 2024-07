Le plus grand concurrent de Tesla s’apprête à intégrer une fonction inédite en Europe à ses voitures électriques

Auparavant réservé aux grandes et luxueuses berlines, mais aussi aux vans aménagés et aux camping-cars, les réfrigérateurs vont se démocratiser dans nos voitures grâce à BYD, le plus grand concurrent de Tesla.

En termes de technologies embarquées, nos différents tests réalisés l’ont déjà confirmé, les constructeurs chinois ont globalement une bonne longueur d’avance sur les modèles européens. BYD, le leader mondial de la voiture électrique depuis quelques mois, propose plusieurs voitures aux technologies très avancées, même si certaines d’entre elles peuvent paraître très accessoires vu d’Europe.

Oui, vu d’Europe, car en Chine, une voiture qui ne dispose pas de technologies embarquées et encore moins de « gadgets » est une voiture qui ne se vendra tout simplement pas.

Séduire les clients chinois

En Europe, avoir un système de karaoké dans une voiture, comme au sein de la BYD Seal, ça paraîtra complètement ridicule pour 90 % des clients. En Chine, c’est tout l’inverse, et ce que va proposer BYD l’année prochaine au sein de ses voitures n’est pas forcément aussi gadget qu’un karaoké, mais disons que ce n’est pas forcément la chose la plus indispensable.

À l’occasion du lancement de la BYD Song DM-i, Zhang Zhuo, le directeur général de la division BYD Ocean Network Marketing, a annoncé dans une interview qu’un réfrigérateur à compresseur indépendant, développé par BYD, sera installé dans les modèles de la marque dès l’année prochaine. Les Dolphin et Seagull seront les premiers à en être équipés.

Dans sa BYD comme dans son salon

Zhang Zhuo avait précédemment indiqué dans une autre interview que BYD comptait démocratiser prochainement le concept du « téléviseur couleur avec réfrigérateur et grand canapé ». Autrement dit, se sentir comme chez soi, mais dans sa voiture. La nouvelle génération de Dolphin, qui arrivera incessamment sous peu, sera ainsi équipée de ce réfrigérateur, capable de refroidir jusqu’à -6°C.

Ce réfrigérateur est doté de nombreuses fonctionnalités intelligentes et pratiques, à commencer par un contrôle de double zone de la température afin de maintenir différentes températures pour différentes zones, un support chaud et froid capable de chauffer et de refroidir, un refroidissement rapide qui refroidit de l’eau en seulement 30 minutes ou encore la détection d’objets, la stérilisation et la désinfection.

Ce système arrivera sans doute en France en option d’ici à quelques mois. Reste à savoir comment celui-ci sera intégré. Dans la Xiaomi SU7 par exemple, le frigo prend place dans la console centrale, accessible depuis les places arrière.