Powershot PX : Canon lance un petit appareil qui va prendre des photos à votre place

Canon a annoncé son Powershot PX, un petit appareil photo aux allures de webcam capable de capturer automatiquement des photos à votre place.

Le marché de la photo ne se limite pas aux seuls appareils photo hybrides full frame ou aux modules photo des smartphones. De temps en temps, les constructeurs proposent des appareils au format bien plus original. Alors que le segment des appareils photo compacts est de plus en plus restreint, Canon cherche désormais à proposer des appareils plus atypiques. Après le Powershot Zoom, le constructeur japonais vient de dévoiler un appareil photo autonome, le Canon Powershot PX.

Il s’agit en fait d’un appareil photo qui vient se poser directement sur une surface, pouvoir pivoter à 340 degrés et s’incliner à 110 degrés pour suivre vos mouvements et prendre automatiquement des photos ou des vidéos. Concrètement, le Powershot PX va ainsi capturer automatiquement des clichés à un rythme élevé, moyen ou bas selon la configuration. L’idée est ainsi que l’appareil s’occupe tout seul de la prise de photos sans que les personnes n’aient à se positionner derrière l’appareil. Un bon moyen de capturer des moments de la vie quotidienne et de conserver des souvenirs.

Des photos capturées automatiquement ou manuellement

Par défaut, le Canon Powershot PX va automatiquement suivre les visages des personnes. Les photos peuvent être capturées automatiquement, comme on l’a vu, ou alors capturées à la voix en demandant « Bonjour Pixie, prends une photo ». Il est également possible de passer pas l’application Connect app for Mini PTZ pour prendre des photos manuellement à un moment donné. Les photos enregistrées sont automatiquement envoyées vers l’application qui va mettre en avant les meilleurs clichés pour ne pas avoir à sélectionner parmi les centaines de clichés potentiellement enregistrés. Par ailleurs, le Canon Powershot PX peut également être utilisé en guise de webcam connectée à un ordinateur sous Windows grâce au logiciel Wireless Webcam Utility for Mini PTZ Webcam.

Du côté des caractéristiques techniques, le Canon Powershot PX est doté d’un capteur photo de 1/2,3″ de 11,7 mégapixels et d’un objectif équivalent 19-57 mm. Il propose donc un zoom optique x3, mais aussi un zoom numérique x4. L’appareil est également capable d’enregistrer des vidéos en Full HD à 60 images par seconde. Enfin, l’appareil est doté d’une batterie permettant de 2 à 5 heures d’utilisation selon la fréquence de prise de vue et qui peut se recharger en USB-C. Pour la liaison sans fil, le Powershot PX utilise le Wi-Fi et le Bluetooth.

Le Canon Powershot PX sera disponible en France dans le courant du mois de novembre en noir ou en blanc. Il sera proposé au prix de 469 euros.