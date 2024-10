Très original, cet objectif d’appareil photo vous permet de filmer en 3D à un prix accessible

En juin dernier, lors de la conférence WWDC 2024, Apple avait montré un nouvel objectif d’appareil photo Canon particulièrement optimisé pour réaliser des vidéos en 3D à destination de l’Apple Vision Pro.

Pour aller plus loin

Objectifs photo : tout comprendre aux différentes optiques pour votre appareil photo

Seulement, depuis cette présentation, Canon avait gardé le silence… jusqu’à ce mercredi. Le constructeur japonais a en effet dévoilé davantage d’informations sur ce nouvel objectif Canon RF-S 7.8mm F4 STM DUAL.

Comme son nom l’indique, il s’agit ici d’un objectif composé en fait de deux optiques grand-angle, avec une longueur focale de 7,8 mm et une ouverture maximale de f/4. Le caillou est par ailleurs destiné aux appareils APS-C du constructeur japonais. Il se compose de 9 éléments répartis en sept groupes avec deux verres UD et un diaphragme à sept lamelles.

On peut compter sur une mise au point à une distance minimale de 15 cm pour un facteur de grossissement de x0,07.

Surtout, le Canon RF-S 7.8mm F4 STM DUAL est un objectif particulièrement léger et compact, d’un poids de 130 grammes pour des dimensions de 69,2 x 41,5 mm.

L’objectif Canon RF-S 7.8mm F4 STM DUAL ne sera dans un premier temps compatible qu’avec le Canon EOS R7, mais le constructeur indique que d’autres boîtiers seront prochainement pris en charge.

L’idée avec ce boîtier est de permettre de capturer des vidéos en trois dimensions, que l’on pourra ensuite consulter avec un casque de réalité virtuelle ou sur un téléviseur 3D. Ce n’est pas la première fois que Canon propose ce type d’objectif, puisque la firme avait déjà lancé, en octobre 2021, son objectif Canon RF-S 3,9MM F3.5 STM DUAL.

Cependant, contrairement à son prédécesseur, proposé à 1300 euros, le Canon RF-S 7.8 mm F4 STM DUAL se veut bien plus accessible, à un prix de lancement de 550 euros. Il sera disponible dans le courant du mois de novembre en France.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un jeudi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !