Citroën améliore enfin son Ami sur un point qui était assez gênant

Parfois, il n'y a pas besoin de chercher midi à quatorze heures pour améliorer un produit. Après un premier test sur une série limitée cet été, Citroën vient de nous le prouver en mettant à jour l'Ami, son célèbre quadricycle électrique (voiture électrique sans permis), sur un point très spécifique.

Les communiqués de presse sont parfois pleins de surprises. Quand bien même celui qu’a envoyé Citroën ce matin traitait initialement d’une nouvelle finition de sa petite Ami, un paragraphe nous a immédiatement interpellés : le sélecteur de conduite a changé de place.

Ceci est une révolution

Pour être plus précis, il vous faudra désormais sélectionner la marche avant, la marche arrière ou le point mort en appuyant sur une platine située dans la console centrale en lieu et place des trois boutons situés à gauche du siège passager. Une solution assez étonnante, il faut bien l’avouer, et qui pouvait déstabiliser une population déjà un peu déboussolée par le look ou les performances étonnantes du petit quadricycle sans permis français.

Dorénavant, ces trois petits boutons rejoignent la prise USB, la commande de ventilation, les warnings et les commandes de chauffage/désembuage déjà présents au centre de la planche de bord de l’Ami. C’est plus pratique et plus intuitif : excellent ! Notons ceci dit, pour les plus observateurs, que cette implantation avait déjà été testée sur l’Ami Buggy, une série ultra-limitée de l’engin complètement démentielle sans porte et peinte en vert kaki.

Quelques nouveautés de style

L’Ami en profite pour mettre à jour l’esthétique d’une de ses versions, la Pop. Si elle conserve ses attributs spécifiques (dont un aileron, sûrement capital pour plaquer la bête au sol à 45 km/h), les équipes du style Citroën lui ont donné quelques nouveaux autocollants, un masque noir autour des projecteurs et un petit bouclier noir. Pas de quoi se relever la nuit, mais cette petite actu devrait aider à poursuivre la belle histoire de ce quadricycle, déjà vendu à 43 000 clients à travers l’Europe.

Aucune modification des caractéristiques techniques en revanche : avec un moteur de 6 kW alimenté par une batterie de 5.5 kWh, vous pourrez toujours parcourir jusqu’à 75 km à 45 km/h max. Des spécifications qui lui permettent d’être conduite dès 14 ans avec le permis AM !

Vous craquez ? Il faudra compter 8 890 euros pour s’offrir cette version ou la louer à partir de 29,99 euros par mois en LLD (Location Longue Durée) 48 mois après un apport de 3 950 euros. C’est respectivement 1 100 euros supplémentaires ou 10 euros de plus par mois que la version d’accès. À moins que vous ne préfériez l’adorable Fiat Topolino, basée sur la même plateforme ?