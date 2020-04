Citroën C4 : jetez un œil discret à sa future variante électrique prévue pour 2021

Aperçue en phase d’essais aux côtés de l’Opel Grandland X, la future Citroën C4 version 2021, qui aura le droit à une déclinaison électrique, promet un look axé vers un SUV coupé, comme le décrit le site spécialisé Autocar.

Pandémie du coronavirus ou pas, les équipes de Citroën semblent être sur le pied de guerre pour finaliser les essais de leurs futures automobiles. À l’image de l’Opel Grandland X et de la prochaine génération de la Citroën C4, récemment aperçue par les journalistes à l’œil aiguisé du média britannique Autocar.

Évolutions esthétiques

Mise en vente dans le courant de l’année 2021, la remplaçante des actuelles C4 et C4 Cactus s’est affublée de la tête au pied d’un important camouflage pour tenter de converser le secret quant à sa véritable identité. En vain. Et comme le note le site spécialisé susmentionné, l’heure est aux changements esthétiques.

Avec un hayon légèrement surélevé et une ligne de toit plus inclinée, remarque Autocar, le modèle se dirige ici vers la catégorie des SUV coupés. Le fait est que son look tranche avec celui de la C4 Cactus dernière génération. Basé sur la plateforme e-CMP de la marque aux chevrons, l’automobile pourrait d’ailleurs piocher dans la fiche technique de la Peugeot e-2008, qui repose elle aussi sur cette même architecture modulaire.

Une première mondiale à redéfinir

Sont ainsi évoqués un moteur de 136 chevaux pour un couple de 260 Nm, une batterie de 50 kWh lui octroyant une autonomie de 310 kilomètres environ ainsi qu’une compatibilité avec une charge rapide de 100 kW. Autant d’informations que le fleuron tricolore devra confirmer au cours des prochains mois.

Et pour ceux qui espéraient découvrir ce nouveau modèle électrique au Mondial de Paris 2020 en octobre prochain, au cours duquel le véhicule aurait normalement dû faire l’objet d’une présentation en première mondiale, la patience sera de mise. Puisque l’événement parisien a finalement été en partie annulé en raison de la propagation du coronavirus (Covid-19).