Citroën Ami : tous les modèles rappelés à cause de défauts de conception

Commercialisée depuis mai 2020, la Citroën Ami fait l’objet d’une importante campagne de rappel à cause de plusieurs anomalies techniques liées à sa conception. Tous les modèles sont concernés.

Les sites spécialisés Auto Moto et Automobile Magazine se font le relais d’une campagne de rappel relative à la Citroën Ami, micro-citadine électrique lancée par la firme aux chevrons en mai 2020. Celle qui peut se conduire dès l’âge de 14 ans avec le permis AM (ex-BSR), permis A (moto) ou B (auto), fait face à de nombreux problèmes de conception.

Les raisons de ce rappel sont multiples, et les termes « campagne de contrôle et de modernisation » employés par le constructeur français ont surtout été utilisés pour arrondir les angles. Dans les faits, la Citroën Ami souffre de véritables problèmes techniques qui nécessitent de rappeler tous les modèles. La durée des réparations est estimée entre 3 à 4 semaines.

Des problèmes multiples

Dans ses ateliers, Citroën doit notamment contrôler les systèmes d’ouverture et de fermeture de porte et changer les serrures des conducteurs et passagers. Même constat pour le moteur des essuie-glaces — sujet à un potentiel blocage –, et le capteur de frein à main.

Contrôler et vérifier le système électrique et la batterie feront aussi partie des procédures, ainsi que la « vérification de la robustesse des points de soudure au niveau du soubassement pour une meilleure durabilité ». Enfin, le système de freinage doit lui aussi passer à la loupe, avec un « changement du répartiteur si nécessaire ».

Des dédommagements

Citroën va prendre contact avec tous les clients de manière progressive, et compte bien polir son image auprès d’eux en leur proposant plusieurs alternatives en contrepartie : le prêt d’une voiture (une autre Ami ou une C1), un abonnement à Free2Move, un chèque de 400 euros ou un forfait pour les transports en commun, peut-on lire sur Auto Moto.

Chaque client aura aussi le droit à un bon d’achat de 100 euros à la FNAC — l’Ami est vendue chez FNAC. Pour les retards de livraison directement liés à cette campagne de rappel, les personnes concernées bénéficieront d’un bon sur la boutique Citroën Lifestyle.