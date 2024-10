Pace Pro : Coros se réinvente avec une montre de sport Amoled qui a tout pour plaire

Coros a dévoilé sa toute première montre de sport à écran Amoled, la Coros Pace Pro. Celle-ci profite également d’un électrocardiogramme, d’une cartographie intégrée et d’une fluidité améliorée.

La Coros Pace Pro // Source : Coros

Coros était jusqu’à présent le dernier constructeur de montres de sport à ne propose en gamme que des modèles dotés d’un affichage MIP. Le constructeur a finalement tourné la page ce jeudi en annonçant sa nouvelle montre de sport, la Coros Pace Pro.

Comme son nom l’indique, la Coros Pace Pro vient se positionner en gamme au-dessus de la Coros Pace 3 lancée l’an dernier. Elle en reprend ainsi les fonctionnalités particulièrement orientées vers le suivi de la course à pied.

La Coros Pace Pro // Source : Coros

Néanmoins, la Coros Pace Pro emprunte également certaines fonctions aux montres plus haut de gamme comme les Vertix ou les Apex, avec l’intégration d’une cartographie en local, particulièrement utile pour le trail ou la randonnée.

Un écran Amoled pour la première fois chez Coros

La principale nouveauté de la Coros Pace Pro réside néanmoins dans son nouvel écran Amoled, une première pour le constructeur. Comme Polar, Suunto ou Garmin, Coros propose donc ici une dalle Amoled, avec un diamètre de 1,3 pouce, une définition de 416 x 416 pixels, une densité de 320 pixels par pouce et une luminosité maximale de 1500 cd/m².

Coros en a profité pour revoir son interface graphique avec bien plus de dégradés et d’animations.

La Coros Pace Pro // Source : Coros

La montre profite par ailleurs d’une nouvelle interface tactile qui pourra être utilisée en complément de la traditionnelle molette — ici en acier inoxydable — et du bouton retour.

Notons aussi que la Coros Pace Pro est plus large que la Pace 3, avec un format de 46 x 46 x 14,15 mm — contre 41,9 x 41,9 x 11,7 m pour la Pace 3. La montre reste cependant légère avec 32,5 grammes sur la balance sans bracelet.

Une montre plus fluide

Outre l’écran Amoled, Coros a par ailleurs travaillé à apporter davantage de fluidité à sa montre avec un processeur deux fois plus rapide que celui de la Pace 3, un téléchargement Wi-Fi trois fois plus rapide et des zooms sur la cartographie trois fois plus rapides que sur les Apex 2 et Apex 2 Pro.

La Coros Pace Pro // Source : Coros

Du côté des capteurs, la Coros Pace Pro embarque tout ce qu’on peut attendre d’une montre de sport avec capteur cardio optique, altimètre barométrique, suivi GPS (multi-GNSS ou double fréquence), SpO2, accéléromètre, gyroscope et boussole. La montre intègre même un électrocardiogramme qui pourra être utilisé pour mesurer la VFC grâce à la couronne en acier.

Malgré l’affichage Amoled, Coros a réussi à conserver ce qui faisait le point fort de ses montres MIP : l’autonomie. La Coros Pace Pro est en effet prévue pour fonctionner pendant 20 jours en usage quotidien ou six jours avec affichage always-on. Pour le suivi GPS, comptez 31 heures d’autonomie avec le suivi double-fréquence.

Prix et disponibilité de la Coros Pace Pro

La Coros Pace Pro est disponible dès aujourd’hui en noir, gris ou bleu. Elle est proposée en France au tarif de 399 euros, ce qui la positionne entre la Pace 3, à 249 euros, et l’Apex 2 Pro, à 499 euros. À titre de comparaison, le modèle équivalent chez Garmin, la Forerunner 965, s’affiche quant à elle à 650 euros.