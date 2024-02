Les vélos électriques Cowboy lancent une assistance à domicile : voici les services, prix et la zone géographique

Que ce soit pour réparer un pneu crevé ou installer un porte-bagages, le SAV Cowboy propose d’intervenir à la demande et à domicile, mais dont la couverture géographique est encore limitée.

Alors qu’elle aurait pu suivre le la mauvaise passe de Vanmoof, la jeune entreprise Cowboy a pris un virage à 180 degrés en prenant soin de son SAV. Fini le réseau exclusif, la firme belge a choisi de travailler avec des revendeurs et ateliers partenaires (réalisant désormais plus de la moitié des réparations), et complète sa palette avec des services à la demande.

Le SAV Cowboy intervient à la demande et à domicile

« Nous sommes conscients que tout le monde n’a pas le temps, les outils ou les connaissances techniques nécessaires pour fixer des accessoires ou entretenir son vélo par ses propres moyens », explique le cofondateur Tanguy Goretti. « Les services à la demande sont donc le service de conciergerie idéal pour eux ».

Alors, ça veut dire quoi des services à la demande pour un vélo électrique ? Surtout, la marque possède déjà un lot de services comme le Cowboy Care, un abonnement mensuel incluant l’entretien et les réparations. Et bien en dehors de cet abonnement, il est possible de commander une intervention ponctuelle d’entretien à domicile. Tout passe directement par l’application, disponible sur Android ou iOS, le vélo électrique y étant connecté.

Le fabricant précise qu’il existe « notamment des forfaits d’entretien, des réparations de crevaisons, la mise en place du vélo, l’installation d’un porte-bagages arrière et d’un siège pour enfant. » Les prix par service sont inconnus, faut-il simplement savoir que la prestation démarre à 69 euros.

Des services seulement à Paris…

La couverture du SAV Cowboy à la demande est cependant encore très étroite, car réservée en France à la seule ville de Paris. Même chose pour nos voisins britanniques avec Londres ou l’Italie, avec Rome et Milan. La couverture nationale ne débute pour le moment qu’en « Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg ».