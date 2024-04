Pourquoi la Dacia Spring coûte 3 500 € de plus en France que dans d’autres pays d’Europe

Affichée à partir de 18 900 euros, la Dacia Spring est nettement plus chère en France que chez nos voisins belges ou suisses. Et cela s’explique par la stratégie du constructeur, qui reste cependant assez critiquable. On vous dit tout !

On le sait, les voitures électriques coûtent généralement plus cher que leurs équivalents thermiques. Et ce même si c’est tout doucement en train de changer, et que rouler avec une voiture zéro-émission (à l’échappement) reste globalement plus économique.

Un prix particulièrement élevé

De nombreux automobilistes jugent les tarifs bien trop élevés, et ce même avec les aides telles que le bonus écologique. Cependant, il existe des alternatives à bas coût, comme la Dacia Spring, qui fait partie des voitures électriques les moins chères du marché à l’heure actuelle. Cette dernière démarre à partir de 18 900 euros, ce qui reste dans la moyenne basse. Et ce même si son tarif n’a cessé de grimper au fil des années, puisque la citadine démarrait à partir de 16 990 euros en 2021.

De plus, elle était éligible au bonus écologique, ce qui n’est aujourd’hui plus le cas en raison de sa fabrication en Chine. Si elle avait fait chuter son prix en début d’année, l’arrivée de sa nouvelle version, que nous avons pu découvrir en vrai au mois de février 2024 a eu pour effet de faire à nouveau grimper ses tarifs. Son ticket d’entrée reste donc tout de même assez salé, d’autant plus que la voiture ne peut plus prétendre à la moindre aide de la part du gouvernement.

Lorsque l’on compare avec nos voisins européens, et tout particulièrement la Suisse et la Belgique, on se rend compte que la Spring coûte particulièrement cher chez nous. En effet, en dehors de la France, la citadine est respectivement affichée à partir de 15 400 et 16 990 euros. Autant dire que c’est une sacrée différence, mais il y a en fait une raison à cette dernière, comme nous allons vous l’explique. Et pour cause, dans ces deux pays, la petite auto rivale de la BYD Seagull démarre avec un moteur de 45 chevaux dans sa version de base Essential.

Or, chez nous, ce dernier a disparu du catalogue pour laisser sa place au bloc de 65 chevaux, jusqu’à présent réservé à la version Extreme. Voilà donc pourquoi elle est plus onéreuse chez nous, puisqu’à moteur égal, la différence se réduit fortement. En Suisse, la Spring avec la plus grosse motorisation commence à partir de 17 300 euros, tandis qu’elle est affichée à partir de 18 990 euros en Belgique.

Un choix contestable

Voilà qui nous aide à mieux comprendre pourquoi la petite voiture électrique affiche un ticket d’entrée nettement plus élevé en France. Sans parler également de la fiscalité et des taxes, qui varient d’un pays à l’autre. Mais une question se pose : pourquoi Dacia a-t-elle fait le choix de supprimer le bloc de 45 chevaux en France ?Lle constructeur explique avoir opté pour cette stratégie « afin de répondre au mieux aux exigences des clients français » comme on peut le lire dans le communiqué de presse. La version avec le petit moteur se vendait-elle moins bien ?

Sans aucun doute. Mais alors que le prix reste encore un frein pour de nombreux automobilistes, n’aurait-il pas été pertinent de conserver cette alternative à bas coût ? Pour mémoire, cette version affichait en plus une autonomie plus élevée, avec pas moins de 230 kilomètres selon le cycle WLTP avec sa batterie de 26,8 kWh. De quoi permettre de faire tous les trajets du quotidien sans crainte de tomber en panne. D’autant plus que les bornes sont de plus en plus nombreuses en France, avec plus de 100 000 accessibles actuellement.

Pour mémoire, la finition Essential est heureusement plutôt bien équipée, incluant notamment la climatisation manuelle, les vitres avant électriques ainsi que le régulateur/limiteur de vitesse. Elle se dote également d’un support pour le smartphone et d’un port USB-C avec la connectivité Bluetooth. Reste désormais à savoir si Dacia va lancer une version plus abordable, alors que la concurrence se fait de plus en plus rude avec la Citroën ë-C3 ou encore la Renault 5 E-Tech.