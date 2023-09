Ajouté au catalogue de Decathlon début août 2023, le BTWIN LD 920 E n’avait à l’époque aucun stock disponible. C’est désormais chose faite, en cadre haut et cadre bas.

C’est probablement l’un des vélos électriques les plus aboutis de Decathlon. Le BTWIN LD 920 E, que Frandroid a pu prendre en main en février dernier dans sa version quasi définitive, est un VAE urbain positionné sur le haut de gamme. Pour 3000 euros, il embarque un duo technologique très intéressant, qui nous avait particulièrement convaincus.

En août, l’enseigne française l’avait enfin ajouté à son catalogue en ligne. Le problème, c’est qu’aucun stock n’était à l’époque disponible. C’est désormais le cas, aussi bien pour la version cadre haut que cadre bas. Attention en revanche, la taille L de ce dernier est actuellement en rupture, mais de nouveaux modèles devraient bientôt être ajoutés.

Gestion du RPM

Pourquoi ce BTWIN LD 920 E n’est pas comme les autres vélos électriques de Decathlon ? Car il embarque une boîte de vitesses automatique (CVT) associée à un gestionnaire de RPM (Round Per Minute), sans oublier un moteur central d’un couple de 65 Nm. Tout ce petit beau monde rend l’expérience de conduite relativement inédite.

Rappelons ce qu’est le RPM. C’est le Round Per Minute, soit le nombre de tours du pédalier en une minute. Sur le LD 920 E, il est réglable de 40 à 90. En clair : plus votre RPM est bas, plus de la résistance sera appliquée à votre pédalage. Inversement, plus le RPM est haut, moins il y en aura.

Pour le configurer, il suffit de manipuler un petit joystick placé sur la partie gauche du guidon. De son côté, la boîte CVT fait varier les rapports de vitesse de manière automatique et linéaire. Vous n’avez strictement rien à faire, tout est clé en main. Lors de notre prise en main, la promesse était prometteuse, voire même déjà réussie.

Un pied dans le haut de gamme urbain

Ce BTWIN LD 920 E marque également une offensive pas comme les autres de la part de Decathlon : c’est ici le premier modèle urbain définitivement haut de gamme, qui vient rivaliser avec des vélos électriques réputés et reconnus. On pense aux Cowboy mais aussi à certains modèles Moustache, à la différence qu’un VAE Decathlon revêt un avantage particulier.

Decathlon est en effet une marque rassurante, et accessoirement la marque préférée des Français. Ses nombreuses enseignes, son SAV et ses garanties – cadre garantie à vie, cintre et éléments électriques garantis 2 ans – tendent à naturellement attirer le grand public. Il nous tarde désormais d’essayer ce modèle comme il se doit pour vous donner un avis précis.

Des modèles plus abordables

Pour le reste de ses caractéristiques techniques, nous avions écrit un article plus détaillé à ce sujet. Et pour les plus petits budgets, sachez que nous avons récemment essayé le Decathlon LD 500 E. Vendu 1500 euros, ce modèle interpelle par son dynamisme, sa très bonne autonomie, ses lignes esthétiques modernes et son bon rapport qualité-prix.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).