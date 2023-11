Decathlon : voici une nouvelle veste vélo taillée pour vos fraîches escapades

Au travers de sa marque Rockrider, Decathlon lance une toute nouvelle veste dédiée aux cyclistes souhaitant rester au chaud durant leurs sorties VTT des prochains mois.

Decathlon renouvelle constamment son catalogue d’équipements pour vélos musculaires et vélos électriques. Nous vous parlions récemment d’une veste de pluie bien pratique pour renforcer votre visibilité, d’une sacoche selle à petit prix, d’une parka design et imperméable ainsi qu’une nouvelle sonnette de ville bien colorée. Bref, il y en a pour tous les besoins.

Cette fois-ci, l’enseigne tricolore cible les utilisateurs et utilisatrices de VTT en lançant sa « veste d’hiver VTT EXPL 500 ». Decathlon précise la fourchette de température idéale à laquelle utilisée ce vêtement : entre 5 et 15 degrés, qui correspond aussi bien à l’automne qu’à un hiver relativement doux.

Trois poches pratiques

D’un poids de 560 grammes en taille L, cette veste profite d’un tissu résistant aux accrocs et à l’abrasion, afin de ne pas s’abîmer en forêt notamment. Contre la pluie, un revêtement déperlant y a été ajouté, ainsi qu’une bavette arrière afin de protéger votre fessier de potentielles éclaboussures. Précision importante : l’imperméabilité n’est pas au menu.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Pour élever son niveau de praticité, trois poches sont proposées : une poche zippée et déperlante disponible au niveau de la poitrine pour y caler son smartphone par exemple ; une autre dans le dos, côté droit, elle aussi zippée ; et une dernière sur le côté gauche, plus large, pour accueillir vos papiers ou encore vos clés.

Tour de cou et membrane coupe-vent

À noter que le tour de cou, utile pour vous protéger du froid ou du vent, est amovible s’il vous gêne ou si vous avez trop chaud. Enfin, notons qu’une membrane coupe-vent a été ajoutée sur deux zones, au niveau du buste et des bras. Dans tous les cas, Decathlon estime que cette veste est efficace pour une sortie de 4 heures maximum.

Déclinée en six tailles (S, M, L, XL, 2XL et 3XL) et en coloris bleu noir/bleu turquin, cette « Rockrider veste d’hiver VTT EXPL 500 » est garantie 2 ans et disponible à un prix de 50 euros.