Cette nouvelle veste de pluie Decathlon met le paquet sur la praticité pour vos sorties en forêt

Dédiée à la pratique du VTT musculaire ou électrique, cette nouvelle veste Decathlon vendue 75 euros joue la carte de la praticité pour optimiser vos sorties.

La marque Decathlon dispose d’un catalogue de vêtements vélo très garni, aussi bien pour la ville que pour la route et le VTT. Frandroid a d’ailleurs testé deux de ses vestes urbaines – une parka imperméable au possible et la Btwin 540 qui mêle style et sécurité – qui nous ont clairement convaincus.

Si l’envie vous prend de vous équiper pour vos sorties VTT, le groupe français dispose d’une nouvelle veste vendue 75 euros. Sur le site officiel, une annotation « nouveauté » est présente sur la page produit. En réalité, des commentaires datant de fin 2023 sont déjà présents. Nous soupçonnons que la réelle nouveauté est le coloris, gris en l’occurrence.

Un excellent indice de respirabilité

Il n’empêche, cela reste une belle occasion de présenter plus en détail un équipement qui semble prometteur sur le papier. Prometteur pour son tissu capable de résister à l’abrasion et donc aux frottements de la végétation, mais aussi à la pluie grâce à son indice d’imperméabilité de 10 000 mm – ce qui est correct, sans être la meilleure valeur.

L’indice de respirabilité (RET, pour Resistance Evaporative Transfert) est quant à lui excellent. Cette norme permet de mesurer la capacité d’un tisser à laisse s’échapper la transpiration. Le VTT est une pratique qui peut en générer : un bon équipement en la matière n’est donc jamais de trop.

Ici, l’indice RET descend à 6 : plus il chute, plus la respirabilité du vêtement est bonne. Au-delà de 20, on considère qu’il n’est pas du tout respirant. Sous les 6, il est acté qu’il est très respirant.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Sur le plan de la praticité, Decathlon a cherché à travailler sur les détails. En commençant par une poche zippée étanche et positionnée sur la poitrine, afin d’y caler vos clés ou un téléphone portable. En VTT, il est courant de voir certains utilisateurs porter des bananes en guise de sac. L’accès à des poches latérales peut alors être compliqué. D’où la poche centrale.

Le sens de la protection

Les manches profitent d’une petite longueur supplémentaire qui vient s’apposer sur la face supérieure de votre main, et ainsi mieux vous protéger de la végétation. La capuche a aussi été travaillée : réglable en hauteur et profondeur, elle peut aussi tout à fait se porter par-dessus un casque pour VTT et bénéficie enfin d’une visière semi-rigide. Pour terminer, la veste peut se replier sur elle-même dans sa housse.

D’un poids de 380 grammes en taille L, la « Veste coupe pluie VELO VTT All Mountain imperméable grise », de son nom complet, est disponible en taille S, M, L, XL et 2XL au prix de 75 euros et avec une garantie de 2 ans.