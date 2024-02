Ce nouveau panier vélo Decathlon ultra abordable est parfaitement taillé pour les riverains

La marque Btwin de Decathlon lance un nouveau panier vélo bien pratique et uniquement taillé pour les modèles pliants. Une sangle permet aussi de le transporter à son épaule.

Les vélos pliants électriques ou musculaires ont la faculté de tenir dans de petits espaces une fois pliés, que ce soit dans les transports, au travail ou à votre domicile. En revanche, ils peuvent manquer de praticité de par leur format compact, en étant orphelin de tout support de chargement avant ou arrière : comprenez, un porte-bagages ou un panier.

Pour combler ce manque, Decathlon et sa marque Btwin ont imaginé un panier spécifiquement conçu pour les vélos pliants. Il se place à l’avant, grâce à un système d’arceau en acier à caler sur le guidon. Par-dessus, une protection permet de protéger le contenu du panier grâce à un cordon de serrage.

Une contenance modeste

Par ailleurs, et afin d’éviter que le panier ne ballotte trop, un strap a été installé pour consolider l’attache de l’accessoire depuis la potence. Là aussi, c’est dans l’idée bien pensé. Quant au volume global du panier, il atteint les 10 litres. De quoi caler quelques effets personnels, mais pas non plus toute sa penderie.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

D’une hauteur de 25 cm et d’un diamètre de 24 cm, ce panier vélo peut aussi être transporté à la main. Ou plutôt à l’épaule, grâce à une sangle ajustable en longueur. Cette même sangle est à ranger dans le panier lorsque vous roulez, au risque de la voir pendre et s’approcher dangereusement de votre roue avant.

Pas forcément compatible avec tous les vélos pliants

Si le panier obstrue votre phare avant, une attache d’éclairage a été installée sur le panier afin d’y caler un feu et rester visible auprès des autres usagers, la nuit. En revanche, un seul bémol subsiste : la compatibilité de l’équipement. Decathlon assure qu’il est compatible avec tous les pliants du catalogue, sauf le E FOLD 500.

Aussi, la firme tricolore précise qu’il est nécessaire de vérifier la compatibilité pour tout autre vélo. Nous pensons notamment aux Brompton, Xiaomi Folding Bike et autres Eovolt.

Décliné en un mix de coloris bleu foncé/gris carbone/noir, ce panier vélo coûte la modique somme de 16 euros, avec une garantie de 2 ans.