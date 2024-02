Cette sacoche Decathlon rendra vos trajets à vélo plus pratiques à tout petit prix

Évolution du précédent modèle Btwin 300, la sacoche vélo de guidon 2,5 litres Decathlon Riverside devient plus pratique, tout en restant très abordable.

Rouler à vélo électrique implique quelques contraintes quand on veut s’équiper sans s’encombrer. Lorsque l’on réalise des balades champêtres ou des virées plus longues en souhaitant être le plus léger possible, on doit toujours garder un minimum d’affaires sur soi (clés, portefeuille, smartphone, matériel de rechange, etc.).

Une sacoche vélo simple, mais qui s’améliore

Sauf que dans la poche en pédalant, c’est embêtant, et peu pratique au fond d’un sac. La sacoche de guidon est donc l’accessoire vélo parfait, mais faut-il savoir s’y retrouver. Si vous recherchez un produit sans vous ruiner, la marque Riverside de Decathlon propose une nouvelle sacoche accessible.

Cylindrique et d’une de capacité 2,5 litres, elle comporte une unique grande poche à fermeture éclair supérieure. Deux filets aux extrémités viennent toutefois offrir un espace pour des petits objets (barre de nutrition par exemple), ce que n’offrait pas l’ancien modèle Btwin Riverside 300.

La fixation de cette sacoche Riverside est gérée par deux sangles, compatibles avec tous types de guidon. Une nouvelle sangle supplémentaire permet d’offrir un troisième point de fixation sur la colonne de direction, histoire d’améliorer la stabilité.

Non imperméable, au prix très bas

La taille de cet accessoire reste compacte, 24 cm de long pour 11 cm de diamètre. Et précisons qu’il n’est pas imperméable, des produits spécifiques plus grands de 3,5 et 7 litres plus typés bikepacking existent en parallèle, tout comme des sacoches de selle vélo.

Le prix de la sacoche vélo de guidon 2,5 litres Riverside est fixé à 19 euros, contre 15 euros pour le précédent modèle. Elle est disponible sur le site officiel Decathlon, ainsi que dans les centaines de magasins physiques de la marque.