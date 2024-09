Decathlon dégaine une protection anti-pluie ultime pour son vélo électrique familial

Vendue au prix de 199 euros à destination du vélo électrique longtail R500E, la nouvelle protection anti-pluie de Decathlon cherche à maximiser le confort des passagers arrière, le tout avec le plus de praticité possible.

Source : Decathlon

Voyager à vélo avec ses enfants, c’est bien, mais les protéger de la pluie lors d’intempéries, c’est encore mieux. Pour ce faire, Decathlon dégaine une toute nouvelle protection anti-pluie pensée et conçue pour l’un de ses vélos électriques phares, le longtail R500E vendu au prix de 2999 euros. Sur son site, que nous consultons presque tous les jours, une mention « Nouveauté » apparaît sur la fiche produit de l’article.

Pratique et utile

L’enseigne française tente de rendre sa nouveauté la plus pratique possible, et a ainsi prévu une poche spécifique dans laquelle il est possible de ranger la housse de protection. En cas de pluie, il suffit alors de la déplier pour la réinstaller. Pour maintenir le tout, une structure en arceau s’ajuste sur les barres de maintien.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Aussi, des poches à l’avant et à l’arrière ont été ajoutées pour y caler des effets personnels, que ce soit un antivol, un goûter ou le doudou de votre progéniture, cite comme exemple Decathlon. De son côté, la protection anti-pluie bénéficie d’un textile réflectif, qui s’illumine naturellement la nuit au contact d’une source lumineuse. Un bon point pour la sécurité.

Textile déperlant

Notons enfin la possibilité d’ouvrir les parties latérales de la protection. Cela a deux utilités : faciliter la descente du vélo de vos enfants, et aussi aérer l’ensemble. Il est vrai qu’en été sous 30 degrés, cette petite bulle pourrait vite devenir une fournaise. Pouvoir faire circuler l’air est donc intéressant.

Garantie 2 ans, cette protection anti-pluie hérite enfin d’un textile déperlant – et non imperméable. Pour rappel, il faudra débourser la somme de 199 euros pour se la procurer.