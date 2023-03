Promotions Dell : quel serveur PowerEdge choisir pour faire évoluer votre entreprise ?

Si vous cherchez à lancer, ou faire évoluer l’infrastructure de votre entreprise, c’est sans doute le bon moment. Dell vous propose en effet de découvrir sa gamme de serveurs PowerEdge à prix réduit.

Que vous cherchiez un support de stockage efficace, ou bien à créer une infrastructure capable d’épauler votre activité au quotidien, le serveur est sans doute la réponse à votre besoin. Extrêmement polyvalent, il est capable de se plier à la plupart de vos besoins, si tant est que vous choisissiez la référence adéquate. Format rack ou bien tour. Doté d’un ou plusieurs sockets. Configuration RAID1 ou RAID5. Autant de variables à prendre en compte et que nous avions détaillées quelques semaines plus tôt.

Afin de vous aider à sélectionner le serveur le plus adapté à vos besoins, vous pouvez toujours compter sur Dell. Le constructeur possède un catalogue fourni, qui regorge de références adaptées aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises. C’est le cas de la gamme PowerEdge, actuellement en promotion sur le site de Dell.

Découvrir les serveurs Dell PowerEdge en promotion PE3OFF

Serveurs racks PowerEdge : la puissance de l’IA au service de la sécurité et de la performance

Opter pour un serveur de type rack de la gamme PowerEdge, c’est faire le choix d’un serveur polyvalent, capable de vous épauler dans la plupart des tâches. Stockage, virtualisation de tâches applicatives, gestion de bases de données, calcul de haute performance : tout ça, c’est dans ses cordes.

Grâce aux avancées en matière d’IA, ces serveurs sont aussi capables d’optimiser leurs performances (meilleure gestion des processeurs, de la RAM, du réseau) et de mieux travailler avec les autres serveurs à l’échelle de l’infrastructure globale.

Grâce au système de gestion OpenManage, capable d’automatiser de nombreuses tâches (création de rapports, suivi en temps réel des performances), les serveurs PowerEdge sont assez simples à gérer. De quoi vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel, à savoir votre activité et son développement.

Sachez enfin que Dell prend très au sérieux la question de la sécurité des données. Afin d’assurer la pérennité de votre infrastructure, et protéger vos données les plus sensibles, les serveurs de la gamme PowerEdge bénéficient d’un chiffrement matériel qui permet de vérifier en permanence l’intégrité du système.

De nombreux autres systèmes (modèle zéro-trust) et outils (utilitaires de récupération des données) viennent se greffer sur ce socle pour contrer les éventuelles menaces auxquelles pourraient être sujette votre infrastructure.

Si vous cherchez un serveur de type rack pour enrichir votre infrastructure, le PowerEdge R250 et sa licence Windows Server 2022 est susceptible de vous intéresser. Il est actuellement vendu 1 867 euros hors taxe grâce au code PE3OFF et une réduction de 150 euros.

Si vous ne souhaitez pas de licence Windows Server, pourquoi ne pas opter pour le serveur PowerEdge R350 ? En ce moment, ce modèle est proposé par Dell à 1 753 euros hors taxe grâce à une réduction de 150 euros et l’utilisation du code PE3OFF.

Serveurs tours PowerEdge : polyvalence et simplicité à portée de main

Destinés à des structures plus modestes, aux travailleurs indépendants ou à certains besoins spécifiques dans les grandes entreprises, les serveurs de type tours de la gamme PowerEdge constituent une solution tout-en-un extrêmement pratique. Leur plus grand atout réside dans leur simplicité, que ce soit au niveau de l’installation ou de l’utilisation.

Grâce à leur format compact et leur fonctionnement silencieux, ils s’intègrent parfaitement dans n’importe quel bureau, ouvert ou fermé. Quant à la gestion, elle est simplifiée par OpenManage, la solution maison de Dell qui permet à la fois de monitorer la partie matérielle (consommation électrique, température) et de gérer le fonctionnement même du système.

Afin de répondre aux exigences de votre structure, les serveurs tours PowerEdge se déclinent en deux versions. La première, dotée d’un seul socket (emplacement de processeur) est idéale pour héberger une base de données ou un petit système IT. La seconde abrite quant à elle deux sockets qui lui octroient un surplus de puissance. De quoi, par exemple, se lancer dans la virtualisation ou l’inférence IA.

En ce moment par exemple, le serveur tour PowerEdge T350, et la licence Windows Serveur 2022 sont disponibles pour 2 118 euros hors taxe. Un tarif intéressant pour ce serveur complet et performant, obtenu en cumulant une réduction immédiate de 120 euros et les 3 % du code PE3OFF.

Quelles sont les offres proposées par Dell sur les serveurs PowerEdge ?

Pendant les prochains jours, Dell propose de nombreuses promotions sur sa gamme de serveurs PowerEdge. Des réductions à valoir sur les modèles tours ou racks, et pouvant atteindre jusqu’à 200 euros. Et, si vous achetez un serveur avant le 7 avril prochain, le constructeur va même un peu plus loin :

vous pouvez bénéficier d’une ristourne supplémentaire de 3 % sur la gamme PowerEdge en utilisant le code de réduction PE3OFF au moment de la validation de votre panier.

Si jamais vous avez besoin de renseignements sur l’un des produits du catalogue Dell, sur les délais de livraison, les solutions de financement ou toute autre question, le service client de Dell et ses experts est à votre écoute. Pour les contacter, trois méthodes s’offrent à vous :

par téléphone au 0801 840 750 (du lundi au vendredi de 9 h à 18 h) ;

(du lundi au vendredi de 9 h à 18 h) ; par chat directement depuis une page produit (du lundi au vendredi de 9 h à 18 h) ;

via WhatsApp au (33) 7 76 15 62 99.