Améliorez l’infrastructure serveur de votre entreprise grâce aux promotions d’hiver de Dell

En ce moment, Dell tient ses soldes d’hiver et propose un large éventail de promotions sur son catalogue de serveurs. Des économies qui peuvent s'élever jusqu’à 42 % selon les modèles. On vous explique comment profiter de ces réductions rares sur des modèles généralement onéreux.

Si Dell est une marque bien connue pour ses ordinateurs grand public, c’est aussi un constructeur reconnu auprès des professionnels et des responsables réseaux. Outre des machines spécifiquement conçues pour les besoins des créatifs ou les travailleurs nomades, Dell propose toute une gamme de serveurs qui s’adressent aux petites (voire très petites) et moyennes entreprises.

À l’occasion des soldes d’hiver, le constructeur vous propose de découvrir une large gamme de produits en promotion. Type de serveurs ou de processeur, format de disque dur, RAID 0,1 ou 5, on fait le tour des offres actuellement disponibles chez Dell.

Quels sont les types de serveurs disponibles ?

En matière de serveurs, Dell propose deux types de modèles, qui font l’objet de ces soldes hivernales et que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

En premier lieu, vous pourrez découvrir des serveurs tour, qui comme leur nom l’indique, se présentent sous la forme d’un boîtier semblable à celui d’un PC. En raison de son faible encombrement, de sa simplicité d’installation et d’utilisation, ce type de serveur se révèle idéal pour les plus petites entreprises et les indépendants. Il présente aussi le double avantage d’être silencieux et de ne pas trop chauffer, ce qui est un plus pour les plus petites structures. Ce type de serveurs est essentiellement dévolu à des fins de stockage.

Vous pourrez ensuite découvrir les serveurs de type racks. Ces derniers se présentent comme des plateaux à insérer dans une baie de serveur et proposent un plus large éventail de fonctionnalités, en fonction du type d’utilisation recherchée. Si ce type de serveurs peut aussi servir à stocker des données, il permet aussi la virtualisation de postes de travail, l’hébergement d’applications ou encore la gestion de flux de streaming. Il s’agit de serveurs qui se destinent plutôt aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent faire évoluer leur infrastructure IT, ou qui ont des besoins spécifiques.

Comment choisir son serveur en fonction de ses besoins ?

Orienté vers le stockage ou la base de données

L’un des usages les plus communs d’un serveur reste incontestablement l’hébergement de données, que ce soient des documents, fichiers divers ou de la base de données. Lorsque l’on choisit ce type de serveurs, il est important de vérifier sa capacité de stockage, la vitesse de lecture et d’écriture, ainsi que sa configuration RAID.

Pour assurer la sécurité de vos données, il vaudra mieux opter pour un serveur en RAID 1 qui créera plusieurs images du contenu stocké afin de pallier une éventuelle panne de l’un des supports de stockage. Le Raid 5 peut aussi être un bon choix si vous souhaitez assurer vos données sans pour autant rogner sur la puissance et la rapidité de vos serveurs.

À ce titre, un serveur comme le Smart Value PowerEdge T150 Topseller est un excellent choix. Ce serveur tour configuré en RAID 1 et bénéficiant de 16 Go de RAM vous offrira une excellente base pour stocker toutes vos données sensibles. Simple et flexible, il est idéal comme premier serveur. Généralement vendu pour 1 949,56 €, il bénéficie actuellement d’une réduction de 30 %, ce qui vous permettra de l’obtenir à 1372,49 euros, ou 1143,74 euros HT.

Orienté pour la virtualisation ou les applications

Au-delà du stockage de données, un serveur peut remplir de nombreux rôles au sein d’une entreprise. Il s’agit par exemple d’un excellent moyen pour héberger des machines virtuelles. Comprenez par-là qu’un seul et même serveur peut héberger plusieurs serveurs ou ordinateurs virtuels en son sein, dans un environnement sécurisé. En sus de limiter les machines physiques, cela permet par exemple de proposer à tous vos collaborateurs un accès à un environnement de travail où qu’ils se trouvent (ce qui est idéal pour le télétravail par exemple).

Dans le même ordre d’idée, un serveur peut aussi servir à héberger une ou plusieurs applications afin de les rendre accessibles à plusieurs collaborateurs et/ou clients. Un usage extrêmement pratique et nécessaire dans le cadre d’une entreprise proposant, par exemple, des services en ligne. Sachez enfin qu’un serveur peut aussi permettre de proposer une puissance de calcul déportée pour supporter certaines applications gourmandes en ressources. Cela pourra par exemple vous permettre d’accélérer les temps de rendus sur de gros projets vidéos, ou de la modélisation 3D.

Le point commun à tous ces usages reste incontestablement le besoin en puissance de calcul et la rapidité d’exécution. Il faudra donc privilégier au maximum les serveurs dotés de bons processeurs, et d’un maximum de RAM. Il sera aussi important d’opter pour une configuration RAID axée sur la performance plutôt que la redondance, comme le RAID 0 ou le RAID 6 ou le RAID 10.

Dans ce cadre, un serveur comme le Smart Value PowerEdge R750 Basic s’avère parfait pour ce type d’utilisation. Il est actuellement proposé en promotion à 4128,49 euros au lieu de 6 470,99 € — soit 3440,41 euros HT. Ce qui représente une réduction de 36 %.

Découvrez les promotions sur les serveurs Dell

En ce moment, et pour toute la durée des soldes d’hiver, Dell propose de nombreuses réductions sur son catalogue de serveurs à destination des petites entreprises. Pour l’occasion, le constructeur à mis en place un système de coupon à utiliser sur les différentes références de la gamme Smart Value Power Edge.

Obtenez 150 euros de remise avec le coupon SERVER150 ;

; Obtenez 200 euros de remise avec le coupon SERVER200 ;

; Obtenez 250 euros de remise avec le coupon SERVER250 ;

; Obtenez 350 euros de remise avec le coupon SERVER350.

Par ailleurs, sachez que vous pourrez également bénéficier d’un cashback sur vos achats de serveurs avec Windows Serveur 2022/2019 :

75 euros de cashback pour les serveurs R250, R350, T150, T350, R6515, R7515 ;

150 euros de cashback pour les serveurs T550, R450, R550, R650xs, R750xs, R650, R750, R6525, R7525.

Le montant du cashback sera reversé directement sur votre compte Dell après en avoir effectué la demande auprès de Dell via le formulaire ad hoc. Vous trouverez toutes les informations relatives à cette opération sur la page dédiée.

Dell vous propose aussi de jolies ristournes sur certains modèles particuliers. La gamme PowerEdge T150 bénéficie ainsi de 30 % de réduction, ce qui vous permettra par exemple d’acquérir le modèle Basic à 942,97 euros (ou 785,81 euros HT) au lieu de 1339,45 euros en temps normal.

De son côté, les serveurs PowerEdge R250 perdent 28 % de leur prix initial. La version Topseller tombe ainsi à 1688,82 euros (ou 1407,35 euros HT) au lieu de 2419,51 euros habituellement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les serveurs Dell, obtenir des informations sur les promotions en cours ou si vous avez des demandes spéciales (sur les offres de financement par exemple), sachez que vous pouvez contacter les experts commerciaux de Dell au 0801 840 750 du lundi au vendredi, entre 9h et 18h. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page de l’offre qui vous intéresse et chatter directement avec un conseiller sur cette même plage horaire.