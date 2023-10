Alienware Aurora R16 : le PC gaming compact intègre maintenant les processeurs Intel de 14e génération

Annoncé en août dernier, le PC Alienware Aurora R16 est la nouvelle version de sa gamme de PC fixes Aurora moyen format, offrant de hautes performances pour les joueurs en recherche d'une machine peu encombrante et silencieuse.

Avec son volume réduit de 40% par rapport à son prédécesseur et un nouveau système de refroidissement 20% plus silencieux, l’Aurora R16 joue cette année encore plus la carte de la miniaturisation. Ses dimensiosn (458,4 x 418 x 197 mm) lui permettent de trôner sur ou sous un bureau en toute discrétion.

Aujourd’hui, Alienware met à jour ce modèle avec les dernières générations de processeurs Intel et de cartes graphiques Nvidia.

Le Aurora R16 passe aux processeurs Intel 13e génération

Non sans coïncidence, Intel a officialisé aujourd’hui sa nouvelle gamme de processeurs de 13e génération. Ceux-ci peuvent donc être intégrés au Alienware Aurora R16, plus précisément les puces i7 14700KF (16 Cores et 28 threads jusqu’à 5,6 GHz) et i9 14900KF (24 core et 32 threads jusqu’à 6 GHz). Les CPU Intel de 12e et 13e génération sont bien sûr toujours disponibles.

Autre mise à jour sur cette révision du PC, Alienware propose désormais la Nvidia GeForce RTX 4090, soit la carte graphique la plus puissante et onéreuse du marché. Tout ce petit monde sera refroidi grâce au système de watercooling maison du constructeur.

Le reste de la configuration reste inchangé, avec la possibilité de monter jusqu’à 64 Go de mémoire vive en DDR5 à 5600 MHz ainsi qu’un stockage SSD en NVMe pouvant aller jusqu’à 4 To (8 To au maximum avec deux modules). Enfin, la carte mère propriétaire d’Alienware intègre le Wi-Fi 6E

Prix et disponibilités du Aurora R16

Le PC Alienware Aurora R16 sera disponible dès demain avec ces nouvelles options de configuration à un tarifant démarrant à 1 779 euros.