Dell a dévoilé aujourd’hui un nouveau PC de bureau AiO : l’OptiPlex 7070 Ultra. Celui-ci a la particularité de cacher son unité centrale dans le pied de l’écran, de manière à pouvoir changer les capacités de PC en quelques clips.

Il y a quelques années de cela, le marché des PC — et particulièrement ceux de bureau — n’était pas en grande forme. Il faut dire que l’avènement des tablettes et des smartphones lui aura fait du mal, ces derniers étant suffisant pour une grande partie du grand public.

Mais depuis quelques temps, la résurgence : en se concentrant sur des niches bien distinctes — les joueurs, la mobilité, la productivité, les créatifs — les constructeurs de PC ont réussi à renverser la tendance… tout en offrant beaucoup plus d’originalité. Dell continue sur cette lancée aujourd’hui.

Dell OptiPlex 7070 Ultra, l’AiO modulaire

Le constructeur vient en effet de dévoiler l’OptiPlex 7070 Ultra. Derrière ce nom barbare se cache un concept étonnant : il s’agit d’un PC tout-en-un dont la puissance se cache dans le pied de l’écran. Aussi, il est possible en changeant simplement une petite partie de l’appareil d’améliorer son PC pour toujours plus de puissance avec un encombrement minimum.

Le pied en lui-même peut s’adapter à de nombreux supports (dont VESA), garantissant de ce fait une compatibilité avec de nombreux écrans PC disponibles sur le marché. Des pieds différents, adaptés notamment aux multiples écrans, pourront également être commercialisés à l’avenir. L’idée de Dell est de permettre aux professionnels non seulement d’équiper leurs bureaux sans les forcer à avoir de larges tours, mais aussi de faciliter le service après-vente : au moindre problème, il suffit de détacher et envoyer en réparation la pièce vérolée sans devoir se séparer de l’intégralité de sa machine.

Dell n’a pas encore totalement dévoilé les configurations qui seront disponibles pour cette plateforme, mais promet de pouvoir monter jusqu’aux Intel Core U i7, 64 Go de RAM DDR4, 1 To NVMe SSD et 2 To HDD. C’est peut-être le point faible de cette plateforme, qui se destinera ainsi plus à la bureautique qu’à la création avec ce type de configurations. Rien n’empêche cependant, concept oblige, qu’une solution plus puissante soit ensuite développée.

Le Dell OptiPlex 7070 Ultra sera disponible le 24 septembre prochain. Les modules OptiPlex seront eux disponibles au prix de départ de 749 dollars. Cette solution s’adresse surtout aux professionnels de la bureautique, mais ce concept pourrait bien être décliné en un produit dédié au grand public à l’avenir.