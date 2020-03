L’iPhone désormais bien mieux intégré à Windows grâce à Dell

À défaut de pouvoir recréer l'écosystème Apple, Dell intègre beaucoup mieux l'iPhone à Windows 10 avec son Dell Mobile Connect.

Les fabricants de smartphones et de PC jalousent l’écosystème qu’Apple a réussi à construire autour de ses produits et services alors que les consommateurs acclament la simplicité d’usage et d’interactions entre iOS et macOS. Les choses commencent néanmoins à bouger et de plus en plus de propositions sont faites autour d’Android et de Windows pour essayer de mimer ces bonnes pratiques. L’iPhone, lui, reste toujours relativement exclu de l’équation lorsqu’il s’agit d’ordinateurs sous Windows 10.

Dell Mobile Connect pense à l’iPhone

Au CES 2020, Dell avait annoncé une nouvelle fonction pour son logiciel Dell Mobile Connect. Celle-ci promettait de connecter un iPhone à un PC de la marque pour faciliter les interactions.

Pour aller plus loin

Test du Dell XPS 13 7390 : l’heure des raffinements

Dell Mobile Connect 3.0 est désormais en cours de déploiement et ces nouveautés sont désormais disponibles. Parmi les nouveautés de cette récente mise à jour, on peut citer :

le transfert de photos et de vidéos est disponible pour l’iPhone ;

la duplication d’écran (mirroring) est disponible pour l’iPhone ;

le support des MMS (images et vidéos) est rendu possible sur Android ;

pas besoin de garder l’application iPhone Dell Mobile Connect en tâche de fond pour envoyer des SMS.

Ce ne sera certainement jamais aussi fluide et aussi bien intégré au système qu’avec macOS, mais ces menues améliorations devraient grandement améliorer l’expérience pour les utilisateurs d’iPhone ayant un ordinateur Dell ou Alienware.

Dell Mobile Connect Télécharger gratuitement

Télécharger et installer Dell Mobile Connect

Pour que cela fonctionne, vous devez télécharger Dell Mobile Connect depuis le Microsoft Store et l’installer sur votre ordinateur, ainsi que le client mobile, disponible sur l’App Store pour iPhone et sur le Google Play Store pour Android.