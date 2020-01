Dell veut rivaliser avec Apple dans son intégration des iPhone avec ses ordinateurs

Dell a annoncé au CES 2020 que son application Mobile Connect allait gagner de nombreuses fonctionnalités pour les utilisateurs d'iOS. La marque veut ainsi attirer plus d'utilisateurs d'iPhone vers ses ordinateurs portables.

Dell fait grand cas de son application Mobile Connect disponible de base sur nombre de ses ordinateurs portables. Cette dernière permet en effet de profiter d’un lien plus profond entre son smartphone et son PC, notamment en permettant de répondre à ses textos ou appels et transférer des fichiers librement entre les deux.

Une notion d’écosystème qui n’est pas sans rappeler… iOS et macOS, dont les interactions sont la force pour de nombreux utilisateurs. Dell n’a pas envie de se passer de ces utilisateurs, et le prouve lors du CES 2020.

Dell Mobile Connect s’ouvre bien plus à iOS

TheNextWeb rapporte en effet que le constructeur a l’intention de faire grandement évoluer sa solution Mobile Connect pour les utilisateurs d’iPhone. Aujourd’hui cantonnés à recevoir leurs notifications et messages, ils pourront aller beaucoup plus loin dans les semaines à venir.

Dell promet en effet de permettre aux utilisateurs d’afficher leurs applications mobiles directement sur les PC de la marque grâce à l’app mirroring (qui affiche dans une fenêtre sur PC ce que l’écran du smartphone affiche, et vous permet d’interagir avec). Il est également prévu d’intégrer un système de partage de fichiers simplifié entre les mobiles et l’ordinateur, qui permettrait de transférer des photos et des fichiers sans aucun câble.

Cette nouvelle mise à jour est prévue pour le printemps 2020, et sera disponible sur de nombreux PC de l’univers Dell (XPS, Inspiron, Vostro, Alienware et la série G) sous Windows 10.

La volonté de Dell est très intéressante, puisqu’elle essaie d’absorber l’un des arguments majeurs des Macbook pour les utilisateurs d’iPhone : la facilité d’interconnexion entre les deux appareils. S’il réussit à rendre cela facile à mettre en place et simple à utiliser, il pourrait effectivement rallier quelques consommateurs à la cause PC. On attendra donc avec impatience de voir cette nouvelle version.