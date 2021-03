Alienware et Cherry MX : des PC portables avec de vrais claviers mécaniques arrivent

Dell a signé un partenariat clé avec Cherry MX, bien connu des gamers, pour intégrer un clavier mécanique d'un nouveau genre dans ses PC portables gaming.

Depuis plusieurs années, les claviers mécaniques ont le vent en poupe chez les joueuses et les joueurs. Ils promettent notamment un plus grand confort de frappe, un meilleur retour physique sous le doigt et l’absence de « ghosting », permettant d’appuyer sur plus de touches plus vite ou en même temps.

Jusque-là, les claviers mécaniques étaient complètement absents des laptops de jeu, si l’on met de côté une tentative de MSI avec le GT75VR en 2017, un PC portable de 17 pouces et pesait près de 4,7 kg. Cherry MX, le fabricant derrière les switchs mécaniques utilisés sur la plupart des claviers annonce aujourd’hui son arrivée sur le marché du PC portable avec Alienware.

Un nouveau switch « MX ultra low profile »

Pour trouver sa place dans les ordinateurs portables modernes, toujours plus fin et léger, Cherry a développé un tout nouveau switch MX Ultra Low Profile pour obtenir une hauteur de 3,5 mm, loin des 18,5 mm demandés par un switch MX Original classique.

On attendra évidemment de tester le clavier par nous-mêmes, mais Cherry MX et Alienware promettent de retrouver le confort d’un vrai clavier mécanique, avec une frappe proche du MX blue. La marque annonce une durée de vie d’au moins 15 millions de frappes par touche.

Alienware m15 R4 et m17 R4 : les premiers PC équipés

La marque gaming Alienware de Dell est le premier grand partenaire de Cherry MX à lancer des PC portables avec clavier mécanique. En l’occurrence, Alienware en profite pour dévoiler le m15 R4 et le m17 R4, respectivement avec des écrans de 15 et 17 pouces. Le clavier mécanique Cherry MX prend la forme d’une option à 100 euros en France. L’ensemble des touches du clavier, à l’exception des touches de fonctions F1 à F12, bénéficieront du switch mécanique.

L’Alienware M15 est disponible dès aujourd’hui, à partir de 2248 euros.