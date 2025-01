Denon dévoile une nouvelle enceinte connectée sans assistant vocal

La marque audio centenaire Denon annonce le lancement d’une version simplifiée de son enceinte connectée compacte. La Home 150 NV, commercialisé à 199 euros, propose une expérience audio sans microphone ni assistant vocal.

Denon Home 150 NV // Source : Denon

Le constructeur japonais enrichit sa gamme d’enceintes connectées avec la Home 150 NV, une version épurée de son modèle Home 150. Cette nouvelle référence conserve les caractéristiques acoustiques de son aînée tout en abandonnant les fonctionnalités vocales (Siri et Alexa) pour ceux qui n’en ont pas besoin. Elle adopte exactement le même design que la Home 150, les deux entrant en concurrence avec l’enceinte connectée Sonos One, par exemple. Compacte, elle mesure moins de 20 cm de haut pour 12 cm de côté.

Denon Home 150 NV // Source : Denon

Sur la partie supérieure, il y a 3 touches pour rappeler les stations favorites, une autre pour mettre en lecture ou en pause et les deux dernières pour gérer le volume.

Denon Home 150 NV // Source : Denon

Connectée au réseau domestique, il est bien entendu possible de jouer la musique disponible sur les principales plateformes de streaming, comme Spotify, Amazon Music HD, Tidal ou encore Pandora. En outre, les fichiers audio stockés localement sur une clé USB, un smartphone ou sur le réseau domestique restent également accessibles. L’enceinte est compatible AirPlay 2 pour jouer la musique depuis un appareil Apple.

Pour le son, la Denon Home 150 NV, exactement comme la Home 150 est équipée d’un tweeter de 25 mm de diamètre et d’un woofer de 89 mm de diamètre alimentés par deux amplificateurs.

Denon Home 150 NV // Source : Denon

Un écosystème audio multiroom ou Home Cinéma

La technologie HEOS Built-in constitue l’atout majeur de cette enceinte. Elle offre la possibilité de créer un environnement audio multiroom en synchronisant plusieurs appareils compatibles de la marque. Il est ainsi possible de diffuser la même musique dans toutes les pièces ou de choisir des contenus différents selon les zones. L’enceinte est également compatible Roon Ready.

Notez que l’on peut associer deux Denon Home 150 NV via l’application HEOS pour former une paire stéréo traditionnelle. On peut même l’imaginer jouant le rôle d’enceinte surround pour un ensemble Home Cinéma associée avec une barre de son et un caisson de la marque.

Denon Home 150 NV // Source : Denon

Côté connectiques, l’enceinte dispose d’une prise Ethernet, d’un port USB-A et d’une entrée auxiliaire jack 3,5 mm. Le Wi-Fi et le Bluetooth sont également de mise.

Denon Home 150 NV // Source : Denon

Disponibilité et prix de l’enceinte connectée Denon Home 150 NV

La Denon Home 150 NV est disponible pour un prix de 199 euros, soit 50 euros de moins que la version « assistant vocal », la Denon Home 150. Elle est déclinée en noir ou en blanc.