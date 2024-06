EcoFlow Delta Pro 3 : la prochaine génération de batteries solaires peut alimenter une maison entière

EcoFlow a lancé sa troisième génération de batteries solaires, le Delta Pro 3. Avec des fonctionnalités améliorées et une capacité de stockage impressionnante.

Pouvoir alimenter toute votre maison en cas de panne de courant, le tout sans bruit et avec une énergie propre. C’est la promesse d’EcoFlow avec son nouveau Delta Pro 3. Elle est désormais complètement officielle.

La Delta Pro 3 frappe fort d’entrée de jeu avec une capacité de base de 4 096 Wh. Pour les non-initiés, c’est déjà suffisant pour alimenter un petit réfrigérateur pendant plusieurs jours. Mais EcoFlow ne s’arrête pas là. Grâce à des batteries additionnelles, vous pouvez pousser cette capacité jusqu’à 48 kWh (4 kWh x 12, on a du mal à imaginer le prix du pack entier). C’est l’équivalent de la consommation mensuelle d’un petit appartement !

Côté puissance, le Delta Pro 3 ne fait pas dans la demi-mesure. Avec une puissance de sortie maximale de 8 000 W et une puissance continue de 4 000 W, il peut alimenter pratiquement tous vos appareils électroménagers simultanément. Frigo, four, climatiseur… rien ne lui résiste. Une polyvalence à toute épreuve

L’un des points forts du Delta Pro 3, c’est sa polyvalence en matière de recharge. EcoFlow annonce pas moins de 7 méthodes de recharge différentes, avec 18 combinaisons possibles. Réseau électrique, panneaux solaires, générateur… vous avez l’embarras du choix. La recharge peut atteindre une puissance impressionnante de 7 000 W, de quoi remplir rapidement les batteries en cas de besoin urgent. Et parlons-en, de ces batteries : EcoFlow utilise la technologie LFP (Lithium Fer Phosphate), réputée pour sa durabilité. Le constructeur promet jusqu’à 4 000 cycles de charge avant que la capacité ne tombe à 80 %. De quoi tenir de nombreuses années, même en utilisation intensive.

Le silence, nouvel argument de vente ? EcoFlow met en avant un point surprenant pour un appareil aussi puissant : son silence de fonctionnement. Jusqu’à 2 000 W de puissance de sortie, le Delta Pro 3 émettrait moins de 30 dB. C’est l’équivalent d’un chuchotement.

Par contre, EcoFlow n’a pas encore communiqué sur les tarifs européens, mais on peut s’attendre à un ticket d’entrée élevé.

Le Delta Pro 3 d'EcoFlow est la troisième génération de batteries solaires de la marque. On avait déjà pu découvrir la Delta 2 en 2022.

Un design retravaillé pour une batterie plus performante

Tout d’abord, le design de la batterie a été entièrement retravaillé. Fini le look un peu brut et industriel des précédentes versions, le Delta Pro 3 a des allures beaucoup plus modernes et élégantes. Mais ce n’est pas seulement une question d’esthétique : ce nouveau design a également permis à EcoFlow d’améliorer la dissipation de la chaleur et de réduire le bruit de la batterie.

En matière de performances, le Delta Pro 3 va plus loin. Il fournira une puissance maximale de 4 000 W, extensible jusqu’à 12 000 W, ce qui lui permettra d’alimenter tous types de consommateurs simultanément. La sortie peut être de 120 et 240 V, ce qui est particulièrement pratique pour les utilisateurs qui ont des besoins en électricité variés. EcoFlow promet par ailleurs un fonctionnement particulièrement silencieux, avec un niveau sonore de seulement 30 dB jusqu’à 2 000 W. Au-delà, les ventilateurs internes s’activent.

Et ce n’est pas tout : le Delta Pro 3 est aussi équipé de nombreuses options de charge et de stockage. Il peut être alimenté en énergie nouvelle avec sept options de charge indépendantes et 18 options de charge combinées, y compris les panneaux solaires habituels, les générateurs, le réseau électrique et plus encore. Une charge rapide jusqu’à 7 000 W peut être obtenue, de sorte que le stockage soit à nouveau plein en peu de temps. Cette capacité peut être étendue jusqu’à 48 kWh en utilisant des batteries supplémentaires, ce qui est particulièrement intéressant pour les utilisateurs qui ont des besoins en électricité importants.

Enfin, le Delta Pro 3 est conçu pour s’intégrer parfaitement dans le réseau domestique. Il peut être contrôlé via l’application EcoFlow, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller leur consommation d’énergie et de gérer leur batterie à distance. De plus, il est compatible avec l’EcoFlow Smart Home Panel 2, ce qui permet une intégration encore plus poussée dans la maison connectée.

Bref, la Delta Pro 3 d’EcoFlow est une batterie solaire particulièrement prometteuse. On a hâte de la découvrir entièrement.

