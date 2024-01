On a vu cette immense batterie portable qui va faire fondre vos factures d’électricité

EcoFlow a profité du CES 2024 pour dévoiler sa nouvelle station électrique portable (batterie portable ou station d'énergie). Nommée Delta Pro Ultra, elle promet de pouvoir se passer de connexion au réseau électrique avec sa maison pendant une durée d'un mois ! Vous avez des panneaux solaires ? Vous pourriez bien être indépendant du réseau électrique.

EcoFlow est connu pour ses stations électriques portables, permettant d’alimenter des appareils électriques sans être reliés au réseau électrique. La plus impressionnante était la Delta Pro. Voici désormais la Delta Pro Ultra, qui promet monts et merveilles. Et nous avons pu la voir lors du CES 2024 à Las Vegas.

La première chose qui impressionne, c’est la taille de la batterie. Bien qu’il soit possible de la transporter comme une valise, avec ses roulettes et sa poignée rétractable, elle reste immense et lourde (84 kg).

Alimenter une maison ? C’est possible

Mais c’est pour votre bien : elle permet d’alimenter des appareils électriques avec une puissance maximale de 7,2 kW. De quoi alimenter tous les appareils électriques d’une maison. Sa capacité est élevée, avec 6 kWh (6144 Wh) au compteur. Avec une chimie LFP pour une durée de vie qui s’annonce élevée.

Mais attendez, ça ne s’arrête pas là. Il est possible de relier entre elles plusieurs batteries, ce qui permet alors d’arriver à une capacité totale de 90 kWh (soit la taille de la batterie des Tesla Model S et Model X). De quoi alimenter une maison entière pendant un mois selon EcoFlow. Et la puissance maximale passe alors à 21,6 kW. Totalement démesurée pour l’immense majorité des maisons en Europe.

Si vous avez en plus des panneaux solaires, cette batterie devrait vous plaire. Il est question d’une puissance d’entrée maximale de 5,6 kW avec une seule batterie, et jusqu’à 16,8 kW si vous en reliez plusieurs ensemble. De quoi permettre aux installations de panneaux solaires sur le toit de recharger rapidement la ou les batteries.

Une installation (presque) autonome

Pour aller plus loin, il EcoFlow propose le Smart Home Panel 2 (une nouveauté 2024), qui permet de relier la ou les batteries à votre installation domestique facilement. Le Smart Home Panel, qui est intelligent et connecté comme son nom l’indique, permet de piloter automatiquement les batteries. Elles seront par exemple utilisées la nuit, alors que la journée, les panneaux solaires pourront la recharger.

Mais en cas de variation de prix de l’énergie durant la journée, il sera possible pour le Smart Home Panel d’utiliser l’énergie contenue dans les batteries la journée, pour réduire la facture d’électricité. Si vous n’avez pas de panneaux solaires, cela fonctionne aussi : en rechargeant la batterie en heures creuses, pour l’utiliser en heures pleines.

Et bien entendu, en cas de coupure d’électricité sur le réseau, les batteries prendront immédiatement le relai, puisqu’EcoFlow annonce un temps de réponse inférieur à 20 ms. En d’autres termes, le passage du réseau aux batteries est invisible et instantanée, et l’alimentation des appareils électriques de votre réseau sera conservée.

Comme vous pouvez le voir sur nos photos, même si vous utilisez une seule batterie, sans le Smart Home Panel, il sera possible de connaître l’état de la batterie grâce à l’immense écran LCD intégré. Il est aussi possible de communiquer avec la batterien, en Wi-Fi, via une application mobile.

EcoFlow annonce une disponibilité à partir du 9 janvier 2024 à 4 999 dollars. Le Smart Home Panel 2 est quant à lui disponible à 1 599 dollars. Mais après le 9 février 2024, les tarifs grimperont à respectivement 5 799 et 1 899 dollars.