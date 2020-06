Avec sa carte interactive et collaborative, Facebook veut aider le tourisme en France

Très engagé durant le confinement, Facebook veut encore s’impliquer pour pousser ses utilisateurs à contribuer à la sortie de crise. Pour cela, la plateforme s’est associée à l’application Mapstr et à des personnalités françaises pour lancer une carte interactive du tourisme dans l’Hexagone. Une première mondiale pour le réseau social.

Aider les commerces de proximité et relancer le tourisme. C’est le nouveau credo de beaucoup de startups, d’applications mobiles et évidemment des autorités. Facebook a visiblement envie d’apporter sa pierre à l’édifice. Le réseau social a lancé ce mercredi une carte du tourisme « interactive, sociale et solidaire » en collaboration avec l’application Mapstr.

Cette carte proposera les adresses suggérées par des personnalités françaises dont Clémence Botino, miss France 2020, qui ajoutera ses lieux préférés en Guadeloupe, ou encore la décoratrice Sarah Lavoine, l’humoriste Tristan Lopin et bien d’autres qui partageront leurs coups de cœur régionaux (commerces, restaurants, artisan, patrimoine, hôtel…). Mais il sera également possible à chacun d’ajouter ses suggestions et les adresses qu’ils veulent valoriser.

Baptisé #EnsembleEnFrance, ce programme vise avant tout à aider les commerces de proximité en crise en soutenant leur réouverture, et à contribuer à la relance du tourisme en France cet été. Mais dans un monde en crise, cette carte du tourisme solidaire est surtout une première mondiale pour Facebook. Et le réseau social, qui a déjà lancé une opération de soutien aux TPE et PME, compte également partager quotidiennement sur sa page les meilleurs plans avec ses 38 millions d’utilisateurs français et ses millions de groupes d’entraide.

Comment participer à la carte interactive de Facebook ?

Téléchargez l’application Mapstr sur iOS ou Android

Vous pouvez également vous rendre sur le site dédié pour flasher le QR Code vers la page de téléchargement ou en cliquant sur ce lien (depuis votre smartphone)

Ajoutez ensuite vos commerces à la carte