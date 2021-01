Facebook : suite à une faille, des millions de numéros de téléphone mis en vente sur Telegram

Une faille de sécurité sur Facebook a exposé des centaines de millions de numéros de téléphone associés à des comptes sur le réseau social. Ces données sensibles sont mises en vente sur Telegram par un bot.

Facebook est dans le dur. Alors que la plateforme s’est attirée la défiance d’un grand nombre de personnes sur sa plateforme WhatsApp, l’entreprise de Mark Zuckerberg est désormais pointée du doigt pour une faille de sécurité mettant en danger des millions de numéros de téléphone.

En effet, l’expert en cybersécurité Alon Gal indique sur Twitter qu’une vulnérabilité de Facebook datant de 2019 et résolue depuis a été exploitée en 2020 par un ou plusieurs hackers mal intentionnés. Ainsi, 533 millions de comptes se sont retrouvés exposés selon ses estimations.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.

It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021